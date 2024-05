CLASSIFICA FORMULA 1 2024/ Il duello Mercedes! Mondiale Piloti e Costruttori, GP Emilia Romagna Imola

CLASSIFICA FORMULA 1 2024: IL DUELLO MERCEDES

Un duello interno particolarmente intrigante nella classifica Formula 1 2024 è senza dubbio quello in casa Mercedes tra George Russell e Lewis Hamilton, nella loro ultima stagione da compagni di squadra, perché come noto nel 2025 il sette volte campione del Mondo si trasferirà alla Ferrari e vivrà Imola come una gara di casa. Per il momento tuttavia Hamilton deve inseguire un Russell che ha iniziato meglio un 2024 decisamente difficile per la Mercedes, che è molto lontana anche dalla McLaren, per non dire della Ferrari e naturalmente della Red Bull.

I punti complessivi per Stoccarda sono solamente 64, per rendere l’idea è circa un quarto dei 187 finora raccolti dalla Ferrari: per quanto riguarda la classifica Piloti Formula 1 2024, è come detto in vantaggio Russell con 37 punti contro i 27 di Hamilton, che finora in stagione è arrivato davanti al giovane connazionale solamente in due circostanze, cioè la Sprint di Shanghai e il Gran Premio di Miami. Certo, lottare per le posizioni di rincalzo non può essere stimolante per un sette volte iridato che per di più sa già che l’anno prossimo cambierà aria, però siamo sicuri che Hamilton non ci starà a cedere il passo a Russell… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VERSTAPPEN E RED BULL SEMPRE AL COMANDO

La classifica Formula 1 2024 è naturalmente un punto di riferimento fondamentale per capire cosa potrebbe succedere oggi, domenica 19 maggio, nell’odierno Gran Premio dell’Emilia Romagna a Imola, un evento fantastico per tutti gli appassionati. La sensazione è che in questo 2024 la Red Bull sia meno dominante nelle singole gare, ma comunque sempre al vertice e di conseguenza saldamente leader della situazione sia nella classifica Piloti sia in quella Costruttori per la stagione 2024 di Formula 1, che dunque potrebbe avviarsi ad avere un epilogo molto simile alle precedenti, anche se magari con maggiore pathos.

Fin qui abbiamo abbozzato la situazione, ma naturalmente adesso è tempo di dare uno sguardo ai numeri, perché evidentemente è su di essi che si basa la classifica Formula 1 2024: il primo posto è sempre di Max Verstappen con 136 punti, la mezza delusione della mancata vittoria a Miami non ha lasciato eccessivi strascichi anche perché il vantaggio è in aumento sul primo inseguitore, che è tra l’altro il compagno di squadra Sergio Perez a quota 103. Seguono gli altri tre piloti di spicco nella classifica del Mondiale Piloti di Formula 1 2024, cioè Charles Leclerc a 98 punti e poi la curiosa coppia a quota 83 con Lando Norris e Carlos Sainz, cioè i due piloti finora capaci di vincere un Gran Premio oltre a Verstappen.

CLASSIFICA FORMULA 1 2024: UNO SGUARDO AI COSTRUTTORI

Ecco di conseguenza che le tre scuderie che stanno facendo meglio nella classifica Formula 1 2024, con riferimento al Mondiale Costruttori, sono evidentemente la Red Bull leader, la Ferrari nei panni della prima inseguitrice e la McLaren che è un terzo incomodo sicuramente in crescita e che si sta ritagliando un posto al sole. Certo, scalfire la superiorità della Red Bull non sarà facile per nessuno, perché Verstappen comanda e Perez porta comunque sempre punti a casa, motivo per cui le ‘lattine’ anglo-austriache dominano a quota 239, con un vantaggio meno netto rispetto al 2023 ma comunque più che evidente.

La Ferrari regge abbastanza bene il passo con i suoi 187 punti, anche se le grandi speranze fiorite dopo Melbourne sono state ridimensionate nelle tre gare successive, da Suzuka a Miami passando per Shanghai. Infine, la classifica Formula 1 2024 rende certamente merito anche alla McLaren con i suoi 124 punti, anche se in questo caso pesa la forte differenza interna fra i due piloti, perché agli 83 punti di Norris fanno da contraltare gli appena 41 raccolti da Oscar Piastri, in realtà anche piuttosto sfortunato a Miami, dove invece era andato tutto bene al compagno di squadre. Come evolverà la situazione al termine della gara di Imola?

CLASSIFICA FORMULA 1 2024, VERSO IL GP DI IMOLA

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 136

2. Sergio Pérez (Red Bull) 103

3. Charles Leclerc (Ferrari) 98

4. Lando Norris (McLaren) 83

5. Carlos Sainz (Ferrari) 83

6. Oscar Piastri (McLaren) 41

7. George Russell (Mercedes) 37

8. Fernando Alonso (Aston Martin) 33

9. Lewis Hamilton (Mercedes) 27

10. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 14

11. Lance Stroll (Aston Martin) 9

12. Oliver Bearman (Ferrari) 6

13. Nico Hulkenberg (Haas) 6

14. Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 5

15. Esteban Ocon (Alpine) 1

16. Kevin Magnussen (Haas) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Red Bull 239

2. Ferrari 187

3. McLaren 124

4. Mercedes 64

5. Aston Martin 42

6. Racing Bulls 19

7. Haas 7

8. Alpine 1











