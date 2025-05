CLASSIFICA FORMULA 1 2025: PIASTRI LEADER VERSO IL GP MIAMI!

La classifica Formula 1 2025 torna a farci compagnia dopo la settimana di sosta: si corre il Gp Miami sul circuito della città della Florida, un appuntamento ormai diventato classico e che inizia con una situazione decisamente interessante. La McLaren continua a dominare, ma al comando del Mondiale piloti troviamo Oscar Piastri: l’australiano finora ha vinto tre gare su cinque e, imponendosi anche in Arabia Saudita, ha effettuato il sorpasso ai danni del compagno di scuderia Lando Norris, che in questo momento sta davvero accusando qualche problema di nervi nella battaglia serrata, tanto che dopo il successo in Australia all’esordio le sue prestazioni sono andate in calando.

Norris comunque rimane secondo nella classifica Formula 1 2025, alle spalle di Max Verstappen: se ancora ce ne fosse bisogno, l’olandese sta confermando il suo strabordante talento e, con una Red Bull non competitiva come un tempo, è comunque in lotta per il titolo e, soprattutto, ha centrato 87 degli 89 punti totali delle Lattine Volanti, che comunque nel Mondiale costruttori restano davanti alla Ferrari. La quale rimane una macchina in difficoltà, ma che con Charles Leclerc ha dato segnali di risveglio; per il monegasco vale lo stesso discorso fatto per Verstappen nella classifica Formula 1 2025, Lewis Hamilton invece continua a manifestare problemi ed è il primo – lo ripete sempre – a essere consapevole di poter fare molto di pià.

CLASSIFICA FORMULA 1 2025: SI TORNA A 15 ANNI FA…

Dunque la classifica Formula 1 2025 arriva alla tappa del Gp Miami: abbiamo detto di Oscar Piastri e allora con la memoria possiamo tornare idealmente al 2010, perché in quel Mondiale tutti si aspettavano il grande duello tra la Ferrari di Fernando Alonso, già due volte campione del mondo, e la Red Bull, cresciutissima, del veterano Mark Webber. In effetti così era stato, ma alla fine il titolo lo aveva portato a casa il giovane Sebastian Vettel, al quarto anno nel circuito: ebbene, qui potremmo parlare di una situazione simile perché la classifica Formula 1 2025 era stata presentata come un affare tra Norris e Verstappen, con il britannico favorito.

Invece tra i due litiganti, che sono in piena corsa per portare a casa il campionato, si è inserito un Piastri che alla terza stagione ha confermato tutti quei margini di miglioramento che gli venivano accreditati, forse sapendo di avere poco da perdere, ma guidando comunque la macchina migliore del lotto (per distacco) ha approfittato della situazione e adesso comanda con 10 punti di vantaggio su Norris e 12 su Verstappen, un margine che naturalmente non è ampio e potrebbe già risultare stravolto o modificato dopo la Sprint di sabato 3 maggio. La speranza come sempre è che la Ferrati in qualche modo possa migliorare le sue prestazioni, lo scopriremo nella classifica Formula 1 2025.

CLASSIFICA FORMULA 1 2025

MONDIALE PILOTI

1 Oscar Piastri (McLaren) 99

2 Lando Norris (McLaren) 89

3 Max Verstappen (Red Bull) 87

4 George Russell (Mercedes) 73

5 Charles Leclerc (Ferrari) 47

6 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 38

7 Lewis Hamilton (Ferrari) 31

8 Alexander Albon (Williams) 20

9 Esteban Ocon (Haas) 14

10 Lance Stroll (Aston Martin) 10

11 Pierre Gasly (Alpine) 6

12 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 6

13 Oliver Bearman (Haas) 6

14 Isack Hadjar (Racing Bulls) 5

15 Carlos Sainz (Williams) 5

16 Yuki Tsunoda (Racing Bulls/Red Bull) 5

MONDIALE COSTRUTTORI

1 McLaren 188

2 Mercedes 111

3 Red Bull 89

4 Ferrari 78

5 Williams 25

6 Haas 20

7 Aston Martin 10

8 Racing Bulls 8

9 Alpine 6

10 Kick Sauber 6