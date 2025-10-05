Classifica Formula 1 2025: il Mondiale piloti e costruttori verso il Gp Singapore a Marina Bay, domenica 5 ottobre.

CLASSIFICA FORMULA 1 2025: VERSTAPPEN RIAPRE TUTTO?

Che la classifica Formula 1 2025 si stia parecchio animando è un tema concreto e di grande interesse dall’ultimo weekend, quello in Azerbaijan; ora che domenica 5 ottobre si corre il Gp Singapore le cose possono diventare ancora più intense, e a Marina Bay si potrebbe davvero riaprire ogni discorso.

Max Verstappen è l’uomo del momento: l’olandese, reduce da quattro Mondiali consecutivi, sembrava tagliato fuori da una lotta che riguardava solo le due McLaren, ampiamente in fuga, e invece con una Red Bull comunque inferiore ha vinto le ultime due gare e, in qualche modo, ha iniziato a sperare nel pokerissimo.

In due appuntamenti Verstappen ha guadagnato 35 punti su Oscar Piastri e 26 su Lando Norris: lo separano 69 lunghezze dell’australiano e 44 dall’inglese (che dunque è a -25 dal compagno di squadra), la distanza certamente è ancora ampia e i piloti da superare sono due ma attenzione, il circo non è chiuso.

Naturalmente il tema portante della classifica Formula 1 2025 è questo; per il resto c’è poco d dire se non per quanto riguarda il Mondiale costruttori, nel quale la McLaren ha già fatto il vuoto ma alle sue spalle Mercedes e Ferrari sono separate da appena 4 punti, con la Red Bull che zitta zitta si è riportata a -18 dalle frecce d’argento. Sarà un grande Gp Singapore allora…

CLASSIFICA FORMULA 1 2025: PER LA MCLAREN SI FA DURA

Con la classifica Formula 1 2025 dobbiamo quindi analizzare lo scenario che si presenta a poche ore dal Gp Singapore. Come detto, l’impresa per Verstappen resta titanica: la McLaren ha dato qualche segno di cedimento ma in ogni caso ci sono due piloti con un buon margine, dovrebbero crollare entrambi e sicuramente le distanze nella classifica non sono quelle che, per esempio, avevano portato il terzo incomodo (nello specifico Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel) a vincere i Mondiali 2007 e 2010 beffando la concorrenza, in questo caso forse siamo lontani da una situazione di questo tipo.

Tuttavia è anche lecito suggerire che adesso la McLaren, che fino a questo momento si era concessa il lusso di gestire quasi a piacimento le sue gare, non potrà più procedere sul velluto; questo ci dice che anche la lotta interna tra Piastri e Norris potrebbe vivere di qualche tensione in più, e sappiamo bene che uno come Verstappen si farà pregare poco nel momento in cui vedrà lo spiraglio giusto. Dovesse vincere anche il Gp Singapore, attenzione: le ultime sei tappe per la classifica Formula 1 2025 a quel punto potrebbero diventare davvero infuocate, regalandoci un finale di stagione davvero straordinario.

CLASSIFICA FORMULA 1: MONDIALE PILOTI E COSTRUTTORI