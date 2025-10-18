Classifica Formula 1 2025: il Mondiale piloti e costruttori verso il Gp Usa Austin, torna anche la gara Sprint.

CLASSIFICA FORMULA 1 2025: TUTTO ANCORA APERTO!

È nuovamente tempo di classifica Formula 1 2025, è ancora il momento di vivere l’evoluzione di questo scintillante Mondiale che nel fine settimana fa tappa al Gp Usa, siamo ad Austin in Texas e attenzione, perché nel weekend torna la gara Sprint e questo aumenta il numero di punti a disposizione dei piloti.

Sono infatti 33, cosa che potrebbe dare una diversa definizione alla classifica Formula 1 2025; dalle ore 19:00 di sabato 18 ottobre ecco allora la gara corta che inizia come sempre nel segno della McLaren, che intanto ha messo in saccoccia il secondo titolo costruttori consecutivo e ora punta a quello piloti.

Un alloro che manca da ben 17 anni, quando fu Lewis Hamilton a conquistarlo; ora nel Gp Usa i due Papaya si daranno nuovamente battaglia e presumibilmente senza ordini di scuderia, a separarli sono appena 22 punti ma è chiaro che Oscar Piastri abbia un certo vantaggio.

L’australiano però non può permettersi passi falsi: non gli basterebbe gestire e arrivare sempre alle spalle del compagno Lando Norris, dovrà necessariamente provare a mettergli le ruote davanti almeno in qualche occasione per sperare di risultare campione del Mondo di Formula 1.

CLASSIFICA FORMULA 1 2025: LOTTA A DUE O A TRE?

C’è però una domanda non indifferente che ci accompagna nella classifica Formula 1 2025: la lotta per il Mondiale piloti è un’esclusiva McLaren oppure Max Verstappen può avere ancora una chance di vincere il quinto titolo consecutivo? Anche a Singapore l’olandese ha recuperato punti ai due rivali, ma George Russell gli ha leggermente rovinato i piani vincendo la gara; sta di fatto che adesso l’alfiere della Red Bull deve recuperare 41 punti a Norris e 63 a Piastri, non sono tanti soprattutto per quello che sembra essere il trend attuale ma, inevitabilmente, il doppio sorpasso risulta molto complicato per non dire quasi impossibile.

Sappiamo però che Verstappen è nato per queste sfide, lo ha già dimostrato in passato e soprattutto ha ben poco da perdere: in pochi, per non dire nessuno, si aspettava ad un certo punto della stagione che sarebbe stato ancora in corsa, e dunque la pressione è tutta sulle spalle di Piastri e Norris. Noi naturalmente ci auguriamo che la classifica Formula 1 2025 regali alla Ferrari almeno il secondo posto nei costruttori: sarebbe un premio di consolazione e nemmeno troppo certo, visto che la Mercedes è scappata a +27 e minaccia di allungare ancor più le distanze rispetto alla scuderia di Maranello.

CLASSIFICA FORMULA 1 2025

MONDIALE PILOTI

1 Oscar Piastri (McLaren) 336

2 Lando Norris (McLaren) 314

3 Max Verstappen (Red Bull) 273

4 George Russell (Mercedes) 237

5 Charles Leclerc (Ferrari) 173

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 125

7 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 88

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

MONDIALE COSTRUTTORI

1 McLaren 650

2 Mercedes 325

3 Ferrari 298

4 Red Bull 290

5 Williams 102

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 68

8 Kick Sauber 55

9 Haas 46

10 Alpine 20