CLASSIFICA FORMULA 1 2025: VERSTAPPEN E MCLAREN DETENTORI

Si riparte da zero, ovviamente in vista del primo Gran Premio della stagione non abbiamo attualmente nulla da segnalare per la classifica Formula 1 2025, che ci consegnerà oggi domenica 16 marzo i suoi primi verdetti grazie al GP Australia a Melbourne, che l’anno scorso fu sede di una bellissima doppietta della Ferrari. Lo prendiamo come segno di buon auspicio, però ovviamente bisogna ricordare che i campioni in carica sono Max Verstappen nel Mondiale Piloti, quarto alloro consecutivo per l’olandese, e la McLaren che ha vinto il Mondiale Costruttori nel 2024.

Max Verstappen chiuse il Mondiale 2024 a quota 437 punti, possiamo prenderlo come punto di riferimento per la classifica Formula 1 2025 pur ricordando che la scorsa stagione è stata decisamente anomala. Fino a giugno sembrava profilarsi infatti un monologo dello stesso Verstappen, che aveva vinto sette dei primi dieci Gran Premi, poi la Red Bull ha cominciato a patire diversi problemi ed è stata la classe dello stesso Max ad evitare guai peggiori, in particolare grazie al capolavoro di Interlagos. In un certo senso, potremmo però sottolineare che Verstappen ha legittimato il Mondiale quando è rimasto in testa alla classifica Formula 1 pur non avendo più la macchina migliore.

CLASSIFICA FORMULA 1 2025: LE PROSPETTIVE DELLA FERRARI

Infatti nel Mondiale Costruttori c’è stato il sorpasso decisivo della McLaren, tra l’altro con la Ferrari come avversaria per il titolo riservato alle scuderie, mentre la Red Bull si è dovuta accontentare della terza posizione. Alla fine la McLaren ha vinto con 666 punti contro i 652 della Ferrari, una differenza davvero minima dopo 24 Gran Premi, ma che ha scritto una pagina di storia per la classifica Formula 1, dal momento che la storica scuderia britannica non conquistava il Mondiale Costruttori addirittura dall’ormai lontanissimo 1998.

Tocca quindi adesso alla Ferrari provare a spezzare il digiuno: Maranello lo farà con la base dei comunque ottimi riscontri del 2024 e naturalmente puntando forte sul potenziale Dream Team formato affiancando Lewis Hamilton a Charles Leclerc. Situazione anomala in casa Ferrari, due punte sono una rarità per il Cavallino Rampante, che però vuole lasciare il segno sulla classifica Formula 1 2025, magari cominciando proprio da Melbourne, sebbene l’anno scorso la doppietta vide in trionfo Carlos Sainz, silurato per fare posto a Hamilton.