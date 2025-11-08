Classifica Formula 1 2025: il Mondiale piloti e costruttori in vista del Gp Brasile San Paolo, ancora duello tra i due piloti McLaren.

CLASSIFICA FORMULA 1 2025: IN BRASILE SI LOTTA ANCORA!

Grande spettacolo, ancora grande spettacolo con la classifica Formula 1 2025 che sabato 8 novembre ci accompagna per mano a vivere la Sprint del Gp Brasile. Qui, dove già altri campionati si sono già decisi, non ci sarà alcunchè di definitivo, ma una cosa è chiara: bisogna iniziare a mettere insieme qualche calcolo.

Il weekend del Messico ci ha detto che Lando Norris si è ripreso il primo posto, approfittando delle difficoltà accusate da Oscar Piastri dal venerdì alla domenica: il britannico si è messo davanti all’australiano per un solo punto, ed è ancora lotta serratissima tra i due piloti della McLaren.

La scuderia ha ribadito che non è ancora il momento degli ordini interni, ma lo scenario che ci si presenta con la classifica Formula 1 2025 ci dice che un finale di stagione sulla scia di quello del 2007 è ancora possibile: all’epoca si infilò Kimi Raikkonen con la Ferrari, oggi potrebbe toccare a Max Verstappen con la Red Bull.

L’olandese è stato perentorio: chi ha tutto da perdere è la coppia McLaren che non ha mai vinto un titolo mondiale, lui ne ha quattro consecutivi ed esperienza e capacità di gestire la pressione giocano assolutamente dalla sua parte, tuttavia è pacifico notare che invece i punti dicano qualcosa di altro.

CLASSIFICA FORMULA 1 2025: MCLAREN IN GESTIONE O…?

Davvero nella classifica Formula 1 2025 Max Verstappen è tagliato fuori dalla lotta al titolo? Certamente no: quattro gare e due Sprint per chiudere la stagione formano un totale di 66 punti da andare a conquistare, non sono tantissimi ma l’olandese ne deve recuperare 36 a Norris, significa sostanzialmente che per ogni weekend dovrebbe prenderne 8 al rivale e questo ancor più precisamente vuol dire vincere sempre la gara della domenica e guadagnare almeno otto punti nel complesso delle due Sprint. Fattibile? Per uno come Verstappen sì, ma questo ovviamente non tiene conto di un aspetto importante.

Vale sia per Norris che per Piastri, attaccati nella classifica Formula 1 2025: uno dei due, arrivando sempre secondo la domenica, avrebbe poi “solo” il compito di rimanere attaccato a Verstappen nelle sprint, in cui i punti sono ben più che dimezzati, per avere la certezza di essere davanti. Il problema dei due McLaren rimane proprio questo: senza ordini di scuderia, che si vadano a pestare i pedi perdendo terreno preziosissimo è sempre possibile, e dopo tutto è quello che era accaduto a Lewis Hamilton e Fernando Alonso 18 anni fa. Dunque, attenzione: la classifica Formula 1 2025 non è già interamente colorata di Papaya…

CLASSIFICA FORMULA 1 2025

MONDIALE PILOTI

1 Lando Norris (McLaren) 357

2 Oscar Piastri (McLaren) 356

3 Max Verstappen (Red Bull) 321

4 George Russell (Mercedes) 258

5 Charles Leclerc (Ferrari) 210

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 146

7 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 97

8 Alexander Albon (Williams) 73

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

11 Carlos Sainz (Williams) 38

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37

13 Oliver Bearman (Haas) 32

14 Lance Stroll (Aston Martin) 32

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

16 Esteban Ocon (Haas) 30

17 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 28

18 Pierre Gasly (Alpine) 20

19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19

MONDIALE COSTRUTTORI

1 McLaren 713

2 Ferrari 356

3 Mercedes 355

4 Red Bull 346

5 Williams 111

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 69

8 Haas 62

9 Kick Sauber 60

10 Alpine 20