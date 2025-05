CLASSIFICA FORMULA 1 2025: ANCHE VERSTAPPEN SI AVVICINA

La classifica Formula 1 2025 regala tante emozioni dopo il Gp Emilia Romagna: iniziamo subito con il dire che Oscar Piastri rimane al comando, ma a Imola l’australiano ha pagato dazio dal vincitore Max Verstappen, straordinario in partenza e poi autore di una grande gara, e da Lando Norris che lo ha sorpassato nel finale prendendosi il secondo posto. Dunque ora la situazione vede Piastri primo nella classifica Formula 1 2025 con 146 punti, Norris guadagna tre lunghezze arrivando a 133 mentre Verstappen fa la parte del leone arrivando a 124 e in qualche modo riaprendo tutto il discorso.

Alle spalle, il solito vuoto anche perché George Russell è solo settimo, mentre la Ferrari rimonta al box con Lewis Hamilton quarto (e dunque sorpassa Andrea Kimi Antonelli arrivando a 53 punti) e Charles Leclerc sesto, all’ultimo giro beffato dalla straordinaria Williams di Alexander Albon che, quinto a Imola, si porta a 40 punti per un’ottima classifica Formula 1 2025. Nel Mondiale costruttori la McLaren fa 33 punti contro i 26 della Red Bull (decimo Yuki Tsunoda) e soprattutto i soli 6 di Mercedes che perde parecchio terreno, la Ferrari ne porta a casa 20 salvando il salvabile ma ancora una volta perde dalle avversarie. (agg. di Claudio Franceschini)

OSCAR PIASTRI E LA MCLAREN IN VETTA

La classifica Formula 1 2025 ha senza ombra di dubbio nella McLaren la scuderia dominante, sulla scia dell’enorme crescita che già l’anno scorso portò la scuderia britannica a vincere il Mondiale Costruttori, che un anno fa di questi tempi sarebbe stato folle da immaginare. Adesso rieccoci a Imola per il GP Emilia Romagna 2025 di oggi, domenica 18 maggio, con Oscar Piastri al comando davanti al compagno di squadra Lando Norris per quanto riguarda il Mondiale Piloti: per la precisione, 131 punti per l’australiano contro i 115 del britannico.

In questo periodo è più in forma Piastri, che ha consolidato con la vittoria di Miami il suo primo posto nella classifica Formula 1 2025, d’altronde questa è già addirittura la quarta vittoria stagionale per l’australiano, mentre Norris come successi è fermo alla prima gara a Melbourne, quando invece il suo compagno fu solo nono. Da quel momento in poi tuttavia la crescita di Piastri è stata imperiosa e anche Norris appare un po’ in difficoltà, anche se 16 punti non sono nulla con così tanti Gran Premi ancora da vivere.

CLASSIFICA FORMULA 1 2025: GLI INSEGUITORI

Il primo inseguitore nella classifica Formula 1 2025 è naturalmente il sempre presente Max Verstappen, che però deve fare i conti con una Red Bull non più così competitiva. L’olandese sta confermando tutta la sua classe, basterebbe dire che ha 99 punti su un totale di 105 all’attivo della scuderia anglo-austriaca, che praticamente è come se gareggiasse con un solo pilota nella classifica Formula 1 2025. Questa però è una limitazione non da poco per Verstappen, perché battere le due McLaren sulla distanza del campionato appare ai limiti dell’impossibile.

Nel Mondiale Costruttori invece è la Mercedes la prima rivale della McLaren, grazie all’ottimo rendimento di George Russell ma anche al positivo contributo del giovanissimo debuttante Andrea Kimi Antonelli, che sarà naturalmente molto atteso ad Imola nella sua prima gara di casa. Il tasto è più dolente per la Ferrari, quarta tra i Costruttori e molto lontana anche fra i Piloti, con Charles Leclerc quinto e Lewis Hamilton settimo – in mezzo a loro c’è proprio Antonelli, che occupa la sesta posizione.

