CLASSIFICA FORMULA 1 2025: LOTTA A TRE NEL MONDIALE PILOTI

Situazione sempre più chiara fra i Costruttori, incertezza sempre più affascinante fra i Piloti: potremmo sintetizzare così la classifica Formula 1 2025 dopo i verdetti di domenica scorsa a Imola e in attesa di quello che potrà succedere con il mitico Gran Premio di Monaco a Montecarlo oggi, domenica 25 maggio. Cominciamo allora dalla battaglia più emozionante, che con tutta evidenza è quella nella classifica del Mondiale Piloti di Formula 1: a Imola sul podio sono saliti i primi tre della graduatoria, ma in ordine inverso, per cui le distanze si sono ridotte, per merito soprattutto di uno straordinario Max Verstappen, che non ha alcuna intenzione di abdicare pur davanti alla superiorità tecnica della McLaren.

CLASSIFICA FORMULA 1 2025/ Mondiale Piloti e Costruttori: Verstappen e Norris guadagnano! (Gp Emilia Romagna)

L’olandese con la vittoria è salito a quota 124 punti, sempre più vicino alla seconda posizione di Lando Norris, che comunque con la piazza d’onore in terra emiliana ha limitato i danni salendo a quota 133 punti e accorciando a sua volta le distanze rispetto a Oscar Piastri, terzo e un po’ meno brillante del solito a Imola ma comunque sempre leader grazie a 146 punti nella classifica Formula 1 2025. Questo significa comunque che i primi tre sono racchiusi in appena 22 lunghezze, che sono ovviamente meno di quanto c’è in palio ad ogni GP, attenzione quindi ai possibili ribaltoni, specie in una gara complicata per definizione come è quella di Montecarlo.

CLASSIFICA FORMULA 1 2025/ Mondiale piloti e costruttori: McLaren dominante! (Gp Miami, 3-4 maggio)

CLASSIFICA FORMULA 1 2025: DOMINIO MCLAREN NEL MONDIALE COSTRUTTORI

Con il primo e il secondo posto per i suoi piloti, è evidentemente molto netto invece il dominio della McLaren nella classifica Formula 1 2025 quando si parla di Mondiale Costruttori, grazie alla bellezza di 279 punti, anche perché la Red Bull paga il fatto di essere dipendente quasi esclusivamente da Max Verstappen, che ha portato 124 dei 131 punti complessivi della sua scuderia. Infatti al secondo posto c’è la Mercedes con 147 punti, la Casa tedesca però deve risollevarsi dal disastro di Imola, dove ha raccolto solamente il settimo posto di George Russell e il primo ritiro stagionale di Andrea Kimi Antonelli, proprio nella gara di casa.

Classifica Formula 1 2025/ Mondiale piloti e costruttori verso il Gp Arabia Saudita Jeddah (20 aprile)

Di conseguenza la McLaren ha già 132 punti di vantaggio sulla Mercedes e 148 sulla Red Bull, per cui al momento è un vero e proprio monologo senza credibili avversari per i detentori del titolo. Anzi, piuttosto vicina a Mercedes e Red Bull si sta tutto sommato riportando la Ferrari, con i suoi 114 punti. È una consolazione non molto entusiasmante per Maranello, ma almeno si intravede qualche segnale dopo alcune gare certamente peggiori. L’anno scorso a Montecarlo ci fu la gioia del trionfo casalingo per Charles Leclerc: un bis sarebbe epico, ma almeno confermare i segnali di crescita è un dovere per la Ferrari.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA FORMULA 1 2025: MONDIALE PILOTI – MONDIALE COSTRUTTORI