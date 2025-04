CLASSIFICA FORMULA 1 2025: DUELLO IN CASA MCLAREN!

Terzo weekend consecutivo in compagnia della classifica Formula 1 2025: domenica 20 aprile, a Pasqua, avremo l’ultima tappa del trittico orientale e così, dopo Giappone e Bahrain, il circus fa tappa al Gp Arabia Saudita sul tracciato di Jeddah, quinta edizione e possibilità per la Red Bull di ottenere la quarta vittoria consecutiva. Noi qui dobbiamo tuttavia presentare la classifica Formula 1 2025, che sembra tornata ai tempi delle lotte interne: le ultime che ricordiamo sono ovviamente quelle di casa Mercedes tra Lewis Hamilton e Nico Rosberg, ma oggi a duellare per il Mondiale sono Lando Norris e Oscar Piastri, con una McLaren dominante.

La scuderia di Woking ha già 58 punti di vantaggio sulla Mercedes nei costruttori, mentre il Mondiale piloti è più aperto che mai perché, vincendo sul circuito di Sakhir e replicando il successo in Cina, Piastri si è portato a soli 3 punti da un Norris che, possiamo dirlo apertamente perché a questo punto c’è più di una prova, deve ancora risolvere il suo limite personale, cioè quelli di soffrire mentalmente le lotte con altri piloti competitivi. Se l’anno scorso era Max Verstappen, quest’anno il britannico ha il nemico in casa nella classifica Formula 1 2025: qualcosa di già visto in McLaren…

CLASSIFICA FORMULA 1 2025: PASSATO E PRESENTE VERSO IL GP ARABIA SAUDITA JEDDAH

Infatti la classifica Formula 1 2025 ci riporta a un passato in cui i piloti McLaren si giocavano i Mondiali: indimenticabili le feroci lotte, con tanto di sportellate in pista, tra Ayrton Senna e Alain Prost ma ben scolpita nella mente anche quella del 2007 tra il due volte campione Fernando Alonso e il rookie Lewis Hamilton, questa naturalmente del tutto vivida perché alla fine tra i due litiganti a godere fu Kimi Raikkonen, ancora oggi ultimo pilota Ferrari a vincere il titolo. Ecco: Hamilton è ancora in pista e oggi è al volante proprio della Rossa, i suoi 25 punti nella classifica Formula 1 2025 sono pochi ma, passo dopo passo, il campionissimo sta migliorando.

Così anche la Ferrari: in Bahrain il monegasco si è giocato il podio con Norris dimostrando come la Ferrari possa fare un passo avanti importante, il problema per il momento rimane quello della continuità perché in altre uscite, per esempio in Giappone, a Maranello non hanno lavorato altrettanto bene. Per il resto possiamo dire che nella classifica Formula 1 2025, appunto riguardo il passato, i due McLaren debbano stare attenti alla concorrenza: al momento a insinuarsi nella lotta interna sarebbe sempre Verstappen, capace di cavare il meglio da una Red Bull decisamente calata e penalizzato a Sakhir da un pit stop sbagliato per il quale si è parecchio lamentato. Vedremo nel corso del Gp Arabia Saudita a Jeddah…

CLASSIFICA FORMULA 1 2025

MONDIALE PILOTI

1 Lando Norris (McLaren) 77

2 Oscar Piastri (McLaren) 74

3 Max Verstappen (Red Bull) 69

4 George Russell (Mercedes) 63

5 Charles Leclerc (Ferrari) 32

6 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 30

7 Lewis Hamilton (Ferrari) 25

8 Alexander Albon (Williams) 18

9 Esteban Ocon (Haas) 14

10 Lance Stroll (Aston Martin) 10

11 Pierre Gasly (Alpine) 6

11 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 6

11 Oliver Bearman (Haas) 6

14 Yuki Tsunoda (Racing Bulls/Red Bull) 5

15 Isack Hadjar (Racing Bulls) 4

16 Carlos Sainz (Williams) 19

MONDIALE COSTRUTTORI

1 McLaren 151

2 Mercedes 93

3 Red Bull 71

4 Ferrari 57

5 Haas 20

6 Williams 19

7 Aston Martin 10

8 Racing Bulls 7

9 Alpine 6

9 Kick Sauber 6