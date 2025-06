Classifica Formula 1 2025, il Mondiale Piloti e Costruttori verso il GP Austria 2025 Red Bull Ring con la McLaren al comando (oggi 29 giugno)

CLASSIFICA FORMULA 1 2025: MAX VERSTAPPEN SPERA

Le due McLaren restano saldamente davanti a tutti, ma la classifica Formula 1 2025 offre qualche speranza a Max Verstappen in vista del Gran Premio d’Austria di oggi, domenica 29 giugno, sul circuito del Red Bull Ring, quindi per Max una delle due gare “di casa”, insieme naturalmente a Zandvoort verso la fine dell’estate.

Può comunque sorridere Oscar Piastri, perché il quarto posto a Montreal ha comunque garantito un allungo importante nel duello interno con Lando Norris, finito contro il muro proprio nel tentativo di superare il compagno di squadra, che quindi ha allungato al vertice del Mondiale Piloti edizione 2025.

Quindi, per dare i numeri (in senso buono), la classifica Formula 1 2025 adesso vede Piastri al primo posto a quota 198 punti contro i 176 di Norris, sono 22 lunghezze di differenza che naturalmente non sono nemmeno un Gran Premio ma comunque potrebbero iniziare a spostare qualche equilibrio interno in favore dell’australiano, ulteriormente rafforzato dall’episodio canadese.

La terza posizione è ovviamente per Max Verstappen, che con il secondo posto di Montreal ha recuperato parecchi punti su Norris, in verità invece non tantissimi (sei) nei confronti di Piastri: l’olandese quattro volte campione del Mondo in carica ha infatti attualmente 155 punti nella classifica Formula 1 2025, a -43 dal leader.

CLASSIFICA FORMULA 1 2025: LA MERCEDES IN RISALITA

Ovviamente con la vittoria di George Russell e il terzo posto di Andrea Kimi Antonelli è stata la Mercedes a prendersi le migliori soddisfazioni a Montreal per la classifica Formula 1 2025. Livello individuale il britannico è salito a quota 136 punti, consolidando il quarto posto e staccando i due piloti della Ferrari, mentre Antonelli ha reagito con grande talento dopo qualche gara non sempre positiva e adesso il giovanissimo talento italiano ha 63 punti, oltre naturalmente alla gioia del primo podio della carriera, uno dei più giovani di sempre a salirci.

Nel Mondiale Costruttori invece la classifica Formula 1 2025 ci dice che la McLaren resta comunque dominante e forse irraggiungibile con 374 punti al proprio attivo, mentre la Mercedes con 40 punti in un sol colpo ha spazzato via le delusioni dei Gran Premi precedenti ed è salita a quota 199, riprendendosi il secondo posto ai danni della Ferrari, adesso terza a 183 punti dopo il grigiore assoluto di Montreal sia per Charles Leclerc sia per Lewis Hamilton. Discorso ben diverso in casa Red Bull, 162 punti ma praticamente tutti di Verstappen che “balla da solo”…

