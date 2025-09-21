Classifica Formula 1 2025: il Mondiale piloti e costruttori verso il Gp Azerbaijan Baku, Oscar Piastri ha 34 punti di vantaggio su Lando Norris.

CLASSIFICA FORMULA 1 2025: CONTINUA IL DUELLO PAPAYA!

Le grandi emozioni della classifica Formula 1 2025 tornano nella giornata di domenica 21 settembre, quando è in programma il Gp Azerbaijan: appuntamento intrigante a Baku, su un circuito cittadino nel quale potrebbe succedere di tutto e su cui prosegue il grande duello McLaren per il Mondiale piloti.

Naturalmente quello costruttori, salvo clamorosi colpi di scena, è già vinto: la McLaren ha qualcosa come 337 punti di vantaggio sulla Ferrari che conserva il suo margine su Mercedes e Red Bull, dunque si tratta solo di stabilire chi tra Oscar Piastri e Lando Norris otterrà l’alloro stagionale, per ora tutto davvero in equilibrio.

A Monza entrambi sono stati beffati da Max Verstappen, ma Norris ha guadagnato tre punti sul compagno di scuderia: si è portato così a 31 lunghezze, ma rischia di pagare a caro prezzo lo zero in Olanda dove l’australiano ha fatto per la prima volta il vuoto, vincendo la sua settima gara in questo campionato (l’inglese invece è “fermo” a cinque).

Chi avrà la meglio nel Gp Azerbaijan? Sarà per forza di cose uno di loro due a trionfare? La classifica Formula 1 2025 attende le sue risposte, noi intanto facciamo qualche altra rapida valutazione sulla situazione.

CLASSIFICA FORMULA 1 2025: I POSSIBILI OUTSIDER

La classifica Formula 1 2025 ci dice allora che la McLaren domina senza possibilità di smentita, tanto da aver vinto 12 delle quindici gare stagionali: un monologo che riporta alla mente le straordinarie battaglie di fine anni Ottanta tra Alain Prost e Ayrton Senna, quando la scuderia di Woking non aveva alcun rivale in pista. Tuttavia è chiaro che tra Piastri e Norris possa inserirsi qualche outsider: il nome più accreditato è ovviamente quello di Verstappen, che tra l’altro non ha del tutto perso le speranze di vincere il quinto Mondiale consecutivo perché i 94 punti da recuperare all’australiano sono assorbibili.

Certo, per quello che è il passo della McLaren servirebbe un miracolo ma se c’è un pilota che può riuscire nell’impresa è proprio l’olandese, soprattutto se la Red Bull saprà crescere in questo finale di stagione. Noi ovviamente speriamo sempre che la classifica Formula 1 2025 esalti la Ferrari, con Charles Leclerc a caccia della prima vittoria e Lewis Hamilton che, incredibilmente o meno, si trova ancora a zero podi al volante della Rossa. Manca sempre meno al Gp Azerbaijan sul circuito cittadino di Baku, e dunque aspettiamo con trepidazione…

CLASSIFICA FORMULA 1 2025

MONDIALE PILOTI

1 Oscar Piastri (McLaren) 324

2 Lando Norris (McLaren) 293

3 Max Verstappen (Red Bull) 230

4 George Russell (Mercedes) 194

5 Charles Leclerc (Ferrari) 163

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 117

7 Alexander Albon (Williams) 70

8 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 66

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 38

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

13 Esteban Ocon (Haas) 28

14 Pierre Gasly (Alpine) 20

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 20

16 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

17 Oliver Bearman (Haas) 16

18 Carlos Sainz (Williams) 16

19 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 12

MONDIALE COSTRUTTORI

1 McLaren 617

2 Ferrari 280

3 Mercedes 260

4 Red Bull 239

5 Williams 86

6 Aston Martin 62

7 Racing Bulls 61

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20