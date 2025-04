CLASSIFICA FORMULA 1 2025: VERSTAPPEN TALLONA NORRIS!

Eccoci alla classifica Formula 1 2025 che ci accompagna nella quarta tappa del Mondiale: domenica 13 aprile si corre il Gp Bahrain, siamo ovviamente a Sakhir e lo scenario che ci si presenta davanti agli occhi è interessantissimo. In Giappone abbiamo assistito a conferme e possibili stravolgimenti: la conferma è quella di una McLaren che ancora una volta si è dimostrata la monoposto più competitiva e veloce, non a caso nel Mondiale costruttori è prima con 36 punti di vantaggio su un’ottima Mercedes nella quale sta splendendo il talento di Andrea Kimi Antonelli, sempre a punti e quinto nella classifica Formula 1 2025.

Lo stravolgimento lo ha portato Max Verstappen, che a sorpresa e con enorme talento si è preso la pole position e con quella, su una pista in cui i sorpassi sono parecchio difficili, ha vinto la gara riportandosi ad un solo punto da Lando Norris, che altro non ha potuto fare se non gestire e conservare un primato che però adesso viene messo in discussione. Mettiamo allora Verstappen in copertina: la Red Bull oggi è una macchina normale e inferiore anche a Mercedes, ma nella classifica Formula 1 2025 il quattro volte campione del mondo si gioca il pokerissimo grazie alle sue capacità, che a questo punto sono assolutamente acclarate.

CLASSIFICA FORMULA 1 2025: COSA ASPETTARCI NEL GP BAHRAIN?

Studiando ancora la classifica Formula 1 2025 bisogna chiaramente chiedersi cosa aspettarsi dal Gp Bahrain Sakhir: la Ferrari per esempio sembra ancora in difficoltà, Charles Leclerc sulla carta avrebbe potuto giocarsi il podio a Suzuka ma è sempre lontano da McLaren, ha però messo alle spalle le due Mercedes e questo è un segnale positivo dal quale ripartire. Lewis Hamilton invece deve ancora prendere confidenza con la nuova monoposto: per il momento il binomio tanto atteso ha funzionato solo nello spazio della Sprint vinta in Cina, per il resto l’inglese ha faticato parecchio e anche in Giappone è rimasto nelle retrovie.

Da segnalare poi che nella classifica Formula 1 2025 ci sono già ben quindici piloti che hanno raccolto almeno un punto: le sorprese sono OIiver Bearman su Haas e soprattutto Nico Hulkenberg su Kick Sauber che l’anno scorso aveva chiuso a zero, stupisce invece in negativo vedere ancora al palo elementi come Fernando Alonso (Lance Stroll ne ha conquistati 10) e Pierre Gasly, che però al momento sta pagando una Alpine ben al di sotto degli standard. Siamo solo all’inizio della stagione e sappiamo bene che la classifica Formula 1 2025 vivrà di tanti momenti diversi, per ora la certezza è che Lando Norris e la McLaren guidano il gruppo e sono da battere.

CLASSIFICA FORMULA 1 2025

MONDIALE PILOTI

1 Lando Norris (McLaren) 62

2 Max Verstappen (Red Bull) 61

3 Oscar Piastri (McLaren) 49

4 George Russell (Mercedes) 45

5 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 30

6 Charles Leclerc (Ferrari) 20

7 Alexander Albon (Williams) 18

8 Lewis Hamilton (Ferrari) 15

9 Esteban Ocon (Haas) 10

9 Lance Stroll (Aston Martin) 10

11 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 6

12 Oliver Bearman (Haas) 5

13 Isack Hadjar (Racing Bulls) 4

14 Yuki Tsunoda (Racing Bulls/Red Bull) 3

15 Carlos Sainz (Williams) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1 McLaren 111

2 Mercedes 75

3 Red Bull 61

4 Ferrari 35

5 Williams 19

6 Haas 15

7 Aston Martin 10

8 Racing Bulls 7

9 Kick Sauber 6