Classifica Formula 1 2025: il Mondiale piloti e costruttori verso il Gp Belgio a Spa-Francorchamps, torna la Sprint Race del sabato.

CLASSIFICA FORMULA 1 2025: ECCO IL GP BELGIO A SPA!

Per la classifica Formula 1 2025 si torna a parlare di sabato: infatti nel Gp Belgio avremo il ritorno della Sprint Race, che andrà in scena il 26 luglio alle ore 12:00 e assegnerà punti più che dimezzati, visto che il vincitore ne prende 9 e poi si va a scalare, dunque un totale di 34 punti disponibili in questo weekend.

CLASSIFICA FORMULA 1 2025/ Mondiale piloti e costruttori: Norris guadagna su Piastri! (Gp Gran Bretagna)

Occasione buona per chi deve recuperare terreno, Spa-Francorchamps è una delle piste più intriganti e complicate da gestire e dunque la classifica Formula 1 2025 potrebbe confermare lo stato dell’arte attuale, ma attenzione a chi ha particolari capacità di guida anche con una monoposto non all’altezza.

Il riferimento è soprattutto a Max Verstappen e Lewis Hamilton, ma naturalmente anche Charles Leclerc e magari Fernando Alonso; dal punto di vista della classifica Formula 1 2025, i due piloti della Ferrari devono garantire i punti necessari a difendere il secondo posto dall’assalto della Mercedes.

CLASSIFICA FORMULA 1 2025/ Mondiale Piloti e Costruttori: Norris avvicina Piastri! (Gp Austria, 29 giugno)

Per Verstappen invece questa è una delle ultime occasioni per mettere un po’ di pressione alle due McLaren che, a dire il vero, hanno ormai preso il largo e forse non sono più raggiungibili. Staremo a vedere cosa porterà in dote il Gp Belgio, appunto a cominciare dalla Sprint del sabato che ci lancerà verso la gara della domenica.

CLASSIFICA FORMULA 1 2025: ORMAI DUELLO A DUE

Parlando della classifica Formula 1 2025, quando siamo sempre più vicini al Gp Belgio 2025, è più che giusto far notare che il Mondiale piloti è una questione riservata a Oscar Piastri e Lando Norris: la McLaren ha 238 punti di vantaggio nei costruttori e questo la dice lunga sul dominio di australiano e inglese, l’unica questione che rimane aperta è quella del nome di chi vincerà il titolo e se eventualmente la lotta interna creerà qualche problema, come ai tempi di Ayrton Senna e Alain Prost ma soprattutto dei già citati Alonso ed Hamilton, la cui aspra rivalità spalancò incredibilmente le porte del Mondiale alla Ferrari di Kimi Raikkonen.

Classifica Formula 1 2025/ Mondiale Piloti e Costruttori verso il GP Canada 2025 Montreal (15 giugno)

È incredibile pensare che per Maranello quello è ancora oggi l’ultimo titolo piloti, forse ancor più clamoroso guardare la classifica Formula 1 2025 di oggi e notare che, anche nell’eventualità di un duello rusticano, probabilmente nessuno riuscirebbe ad approfittarne perché Verstappen, che sta portando la Red Bull oltre i suoi limiti, ha comunque 169 punti da recuperare al leader Piastri. In più le Lattine Volanti devono fare fronte al licenziamento di Chris Horner, uno scenario che potrebbe avere delle conseguenze anche immediate; tutto materiale per il Gp Belgio che tra poco a Spa-Francorchamps ci farà compagnia, noi non vediamo l’ora di aggiornare la classifica Formula 1 2025.

CLASSIFICA FORMULA 1 2025

MONDIALE PILOTI

1 Oscar Piastri (McLaren) 234

2 Lando Norris (McLaren) 226

3 Max Verstappen (Red Bull) 165

4 George Russell (Mercedes) 147

5 Charles Leclerc (Ferrari) 119

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 103

7 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 63

8 Alexander Albon (Williams) 46

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

10 Esteban Ocon (Haas) 23

11 Isack Hadjar (Racing Bulls) 21

12 Lance Stroll (Aston Martin) 20

13 Pierre Gasly (Alpine) 19

14 Fernando Alonso (Aston Martin) 16

15 Carlos Sainz (Williams) 13

16 Liam Lawson (Racing Bulls) 12

17 Yuki Tsunoda (Red Bull) 10

18 Oliver Bearman (Haas) 6

19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 4

MONDIALE COSTRUTTORI

1 McLaren 460

2 Ferrari 222

3 Mercedes 210

4 Red Bull 172

5 Williams 59

6 Kick Sauber 41

7 Racing Bulls 36

8 Aston Martin 36

9 Haas 29

10 Alpine 19