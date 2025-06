CLASSIFICA FORMULA 1 2025: IL DUELLO IN CASA MCLAREN

La classifica Formula 1 2025, in vista dell’appuntamento di oggi, domenica 15 giugno, che ci porterà a Montreal per il GP Canada, è caratterizzata naturalmente dal dominio della McLaren, che nel Mondiale Piloti significa già un possibile duello iridato ristretto ai due piloti del team britannico, cioè Oscar Piastri che è primo con 186 punti e il suo compagno Lando Norris, in seconda posizione a quota 176, quindi a dieci lunghezze di ritardo dal pilota australiano. Entrambi hanno allungato a Barcellona nei confronti di Max Verstappen, che ora insegue a quota 137 punti, comunque tantissimi se si pensa alla situazione in casa Red Bull.

CLASSIFICA FORMULA 1 2025/ Mondiale piloti e costruttori: Piastri allunga, Ferrari ora seconda! (Gp Spagna)

Il tema in primo piano è però fatalmente il duello tra Piastri e Norris: entrambi stanno disputando una stagione molto positiva, ma nessuno dei due finora è riuscito a fare la differenza, alternando gare ottime ad errori, anche se comunque entrambi solamente una volta a testa non sono saliti sul podio. In Spagna è tornato davanti Piastri dopo un paio di gare nelle quali era stato Norris a precederlo, diciamo che Oscar merita qualcosa in più perché è davanti nonostante abbia cominciato la stagione con il nono posto di Melbourne, tuttavia se davvero sarà un duello per il Mondiale, sarà ancora molto lungo nella classifica Formula 1 2025…

CLASSIFICA FORMULA 1 2025/ Mondiale Piloti e Costruttori: Norris a -3 da Piastri! (Gp Monaco Montecarlo)

CLASSIFICA FORMULA 1 2025: IL SECONDO POSTO DELLA FERRARI

Un altro tema molto interessante è il rendimento degli altri top team nella classifica Formula 1 2025, quindi esaminiamo il Mondiale Costruttori alle spalle della già inattaccabile McLaren, prima a quota 362 punti. Non siamo neanche a metà stagione, ma salvo crolli clamorosi si può certamente dire che per la McLaren è già vicinissimo il secondo titolo consecutivo, anche perché dietro nessuno riesce ad emergere dalla mediocrità. Ad esempio adesso è seconda la Ferrari con 165 punti: forse una consolazione modesta, però se si pensa a come era iniziata la stagione possiamo almeno parlare di una crescita da parte della scuderia di Maranello, che infatti ha scavalcato le rivali “umane”.

CLASSIFICA FORMULA 1 2025/ Mondiale Piloti e Costruttori: Verstappen e Norris guadagnano! (Gp Emilia Romagna)

Le distanze sono minime, però ecco al terzo posto una Mercedes che francamente da Imola in poi ha infilato tre Gran Premi molto deludenti, con due soli piazzamenti a punti e ben quattro “zero”, nessun podio e ora in totale 159 punti, dietro alla Ferrari che era uno scenario inimmaginabile solo un mese fa. Quarta posizione invece per la Red Bull con 144 punti, qui basterebbe dire che 137 li ha portati Verstappen per far capire che Max di fatto è come se stesse gareggiando anche nel Mondiale Costruttori praticamente da solo. La Ferrari difenderà almeno la piazza d’onore a Montreal?

CLASSIFICA FORMULA 1 2025 GP CANADA MONTREAL: CLICCA QUI PER IL MONDIALE PILOTI – CLICCA QUI PER IL MONDIALE COSTRUTTORI