CLASSIFICA FORMULA 1 2025: MCLAREN IMPRENDIBILE

Altro dominio McLaren nella classifica Formula 1 2025: dopo il piacevole intermezzo della vittoria di Lewis Hamilton, prima Sprint di sempre vinta dalla Ferrari e primo successo in rosso del britannico, i campioni del mondo tra i costruttori ripristinano i rapporti di forza attuali ma questa volta la vittoria sorride a Oscar Piastri davanti a Lando Norris, una doppietta che in qualche modo rimescola tutto nella classifica Formula 1 2025 in cui, bisogna dirlo, la Ferrari fatica ancora sulle gare lunghe visto che nel Gp Cina Charles Leclerc arriva quinto alle spalle di George Russell, che timbra un altro podio, e Max Vrestappen ancora in difficoltà, mentre Hamilton è sesto a due secondi abbondanti dal monegasco. Altra gara a punti per Andrea Kimi Antonelli che arriva ottavo; primo punto per Oliver Bearman sulla Haas.

CLASSIFICA FORMULA 1 2025/ Mondiale Piloti e Costruttori: subito Norris e McLaren! Male la Ferrari (16 marzo)

Ora, Norris mantiene il comando delle operazioni perché il secondo posto gli permette di salire a 44 punti: va in fuga il britannico della McLaren, con Verstappen che lo insegue ma si stacca (-8) e Russell che grazie al terzo posto è ad una sola lunghezza dal quattro volte campione del mondo, e la Mercedes resiste allo strapotere McLaren laddove invece fa un altro leggero passo indietro la Ferrari. Siamo solo all’inizio della stagione, ma la classifica Formula 1 2025 dopo il Gp Cina sta già dando indicazioni interessanti… (agg. di Claudio Franceschini)

CLASSIFICA FORMULA 1 2024/ Mondiale piloti e costruttori: la McLaren è campione! (Gp Abu Dhabi)

CLASSIFICA PILOTI

1 Lando Norris McLaren 44

2 Max Verstappen Red Bull 36

3 George Russell Mercedes 35

4 Oscar Piastri McLaren 34

5 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 18

5 Charles Leclerc Ferrari 18

7 Lewis Hamilton Ferrari 17

8 Alexander Albon Williams 12

9 Lance Stroll Aston Martin 8

10 Nico Hulkenberg Sauber 6

10 Esteban Ocon Haas 6

12 Yuki Tsunoda Racing Bulls 3

13 Oliver Bearman Haas 1

CLASSIFICA COSTRUTTORI

1 McLaren 78

2 Mercedes 53

3 Red Bull 36

4 Ferrari 35

5 Williams 12

6 Aston Martin 8

7 Haas 7

8 Sauber 6

9 Racing Bulls 3

HAMILTON TRIONFA!

Aggiorniamo la classifica Formula 1 2025 dopo la Gara Sprint che si è tenuta stamane in Cina, sul circuito di Shanghai e che ha visto il trionfo di Lewis Hamilton. Dopo la pole position di ieri il ferrarista ha quindi piazzato la sua Rossa davanti a tutti. Alle sue spalle Oscar Piastri su McLaren, che ha superato Max Verstappen nel finale, mentre Charles Leclerc ha chiuso solamente al quinto posto dietro a George Russell. Da segnalare anche il sesto posto stagionale per Yuki Tsunoda, che si è portato così a casa i primi punti di questo Mondiale di Formula 1 2025.

Ferrari o McLaren campione del Mondo Costruttori Formula 1 se/ I risultati al GP Abu Dhabi 2024 (8 dicembre)

La classifica aggiornata vede quindi Lando Norris (oggi ottavo), sempre in vetta a 26 punti, poi Max Verstappen secondo a 24, quindi George Russell terzo a 20, il giovane italiano Kimi Antonelli quarto a 14 punti, poi Alexander Albon quindi a 10 punti, quindi Lewis Hamilton sesto a nove punti, gli stessi di Oscar Piastri, poi Lance Stroll e Charles Leclerc a otto punti, Nico Hulkenberg a sei e infine Yuki Tsunoda a tre punti. Ricordiamo che a breve, alle ore 8:00, cominceranno le qualifiche per il gran premio vero e proprio di domani: di seguito le due classifiche aggiornate (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

CLASSIFICA FORMULA 1 2025, MONDIALE PILOTI E COSTRUTTORI VERSO IL GP CINA A SHANGHAI (22-23 MARZO)

Lando Norris e la McLaren in testa, Max Verstappen e la Mercedes in agguato e la Ferrari invece già a rincorrere leccandosi le ferite, la classifica Formula 1 2025 ci dice questo dopo il primo Gran Premio della nuova stagione, domenica scorsa a Melbourne. Non c’è però respiro, fino a Pasqua avremo cinque GP in sei settimane e in questi giorni, con il Gran Premio di Cina 2025 a Shanghai, siamo al primo evento della stagione che sarà caratterizzato anche da una gara Sprint al sabato, motivo per cui la classifica Formula 1 2025 cambierà già oggi, sabato 22 marzo.

Non ci sono novità rispetto agli ultimi anni, la Sprint quindi metterà a disposizione un bottino di punti in verità non molto significativo, da otto per il vincitore fino a un punto per l’ottavo classificato. Insomma, per la classifica Formula 1 2025 le gare breve non avranno di certo l’incidenza che possono avere le Sprint ad esempio in MotoGp, che d’altronde le prevede a ogni GP e con 12 punti per il vincitore. Sarà comunque molto curioso scoprire se già da oggi ci saranno delle novità rispetto a quanto emerso a Melbourne, a cominciare dalla superiorità della McLaren, che sarebbe stato più netto senza un errore di Oscar Piastri.

CLASSIFICA FORMULA 1 2025, GLI INSEGUITORI

In ogni caso, i 2 punti del nono posto dell’australiano permettono alla McLaren di essere al comando con 27 punti anche nel Mondiale Costruttori per la classifica Formula 1 2025, oltre ovviamente ai 25 punti della vittoria che mettono Lando Norris al primo posto nel Mondiale Piloti. Il secondo posto di Max Verstappen ha ricordato che l’olandese è un grande campione e sarà un osso durissimo anche non avendo più la migliore macchina a propria disposizione, mentre la Mercedes ha in realtà gli stessi punti della McLaren grazie al terzo posto di George Russell e al quarto di un fantastico Andrea Kimi Antonelli, però la McLaren è prima grazie al successo di Norris.

Fa invece decisamente male vedere la Ferrari solamente settima con 5 punti, alle spalle anche di Williams, Aston Martin e persino Kick Sauber oltre che di McLaren, Mercedes e Red Bull. Dopo un angolo Gran Premio su 24, ovviamente, non è la posizione nella classifica Formula 1 2025 il problema, bensì le sensazioni fortemente negative con cui sia Charles Leclerc sia Lewis Hamilton hanno lasciato Melbourne. Servirebbe subito una scossa, magari fin dalla Sprint di Shanghai, per iniziare il Gran Premio di Cina con uno spirito diverso.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA FORMULA 1 2025: MONDIALE PILOTI – MONDIALE COSTRUTTORI