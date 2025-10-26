Classifica Formula 1 2025: Mondiale Piloti e Costruttori verso il GP Città del Messico, grande lotta a tre per il titolo (oggi 26 ottobre)

CLASSIFICA FORMULA 1 2025: LOTTA A TRE PER IL MONDIALE PILOTI

Ormai non c’è più alcun dubbio, parlando della classifica Formula 1 2025 dobbiamo parlare apertamente di una lotta a tre per il Mondiale Piloti, che oggi domenica 26 ottobre vivrà quindi un’altra tappa fondamentale con il Gran Premio di Città del Messico dopo l’ulteriore recupero da parte di Max Verstappen ad Austin.

Settimana scorsa l’olandese della Red Bull ha vissuto in Texas il weekend perfetto, con la vittoria della Sprint al sabato unita all’incidente che ha tolto di mezzo entrambe le McLaren, poi alla domenica ecco il successo di Verstappen anche nel Gran Premio, con Lando Norris secondo e Oscar Piastri solamente quinto.

I conti sono presto fatti: 33 punti per Max Verstappen, 18 per Lando Norris e 10 per Oscar Piastri, per cui l’australiano continua a comandare nella classifica Formula 1 2025 del Mondiale Piloti, ma con un vantaggio che è in calo sul compagno di squadra e sta addirittura precipitando nel confronto con Verstappen.

Continuando a dare i numeri, che d’altronde sono fondamentali quando si parla della classifica Formula 1 2025, ecco allora che il vantaggio di Oscar Piastri è adesso di 14 punti su Lando Norris e 40 su Max Verstappen: potrebbe ancora essere un duello interno alla scuderia “papaya”, ma con un terzo incomodo che comincia davvero a turbare i pensieri di tutti in casa McLaren.

CLASSIFICA FORMULA 1 2025: L’OMBRA DI VERSTAPPEN SU PIASTRI E NORRIS

Il compito di Max Verstappen non è comunque dei più semplici, perché dovrà ancora guadagnare parecchi punti su entrambi i piloti McLaren, ma adesso il momento psicologico sorride senza dubbio al campione del Mondo in carica nella classifica Formula 1 2025, perché la pressione è tutta sulle spalle dei suoi avversari, che hanno già dimostrato in alcune circostanze di non saperla reggere benissimo. Il compito di Max Verstappen quindi è chiaro: continuare ad andare fortissimo per mettere sempre più sotto pressione la McLaren.

Nelle ultime uscite sembra che sia Lando Norris il pilota McLaren capace di reggere meglio a questa pressione, sicuramente agevolato dal fatto che è anch’egli un inseguitore di Oscar Piastri, che invece ha gli onori ma soprattutto in questo momento gli oneri del leader del Mondiale Piloti nella classifica Formula 1 2025. Di certo, su entrambi pesa la prospettiva di rischiare di non vincere il titolo Piloti guidando una monoposto che invece ha conquistato il Mondiale Costruttori con sei Gran Premi d’anticipo, non sarebbe un bel modo di passare alla storia…

