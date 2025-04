CLASSIFICA FORMULA 1 2025: IN TESTA ECCO LANDO NORRIS E LA MCLAREN

Lando Norris e la McLaren al comando, allarme rosso invece già scattato in casa Ferrari, queste in estrema sintesi sono le notizie più interessanti per la classifica Formula 1 2025 in vista del sempre affascinante appuntamento di Suzuka, il Gran Premio del Giappone che ci terrà compagnia stamattina, domenica 6 aprile. Cominciamo da chi può sorridere: Lando Norris ha già conquistato ben 44 punti nel Mondiale Piloti, è il britannico quindi il leader, nonostante due settimane fa abbia sbagliato in entrambe le qualifiche. Per questo motivo ha chiuso ottavo la Sprint di Shanghai, una piccola macchia però decisamente bilanciata dalla vittoria a Melbourne e dal secondo posto della domenica in Cina.

Shanghai però ha esaltato soprattutto il suo compagno di squadra Oscar Piastri, che tra il sabato e la domenica ha conquistato ben 32 punti per la classifica Formula 1 2025, salendo così a 34 nonostante il brutto nono posto d’apertura nella sua Australia. Questo sancisce anche l’indiscutibile primo posto della McLaren per quanto riguarda invece il Mondiale Costruttori: qui le gerarchie sono già più definite (per quanto sia possibile dopo soli due GP), con 78 punti per i campioni in carica a fronte dei 57 della Mercedes, mentre la Red Bull è terza a quota 36.

CLASSIFICA FORMULA 1 2025: L’ITALIA RIDE CON ANTONELLI, PIANGE CON LA FERRARI

Qui bisogna fare delle distinzioni nella classifica Formula 1 2025, infatti i punti della scuderia anglo-austriaca sono tutti di Max Verstappen, a conferma del valore dell’olandese che splende ancora di più in un momento difficile per il suo team, mentre Stoccarda può fare affidamento sia sui 35 punti di un ottimo George Russell, sia sui 22 portati da Andrea Kimi Antonelli, che da debuttante è la vera rivelazione del primo scorcio di una stagione che finora agli appassionati italiani sorride solamente grazie ai meriti proprio del giovane talento classe 2006.

L’ultimo tema da affrontare è infatti la crisi della Ferrari, a Shanghai umiliata con una doppia squalifica dei suoi piloti, per di più per due motivi differenti, dopo avere fatto malissimo anche a Melbourne. Nel bilancio ci va pure la vittoria di Lewis Hamilton nella Sprint cinese, per cui almeno un motivo per sorridere c’è stato e fa pensare che si possa migliorare, però la Ferrari con i suoi miseri 17 punti è già 61 lunghezze dietro alla McLaren, un dato che vale più di mille parole per spiegare un inizio di stagione davvero mortificante per la Ferrari e per milioni di suoi tifosi in tutto il mondo.

