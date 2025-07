Classifica Formula 1 2025: il Mondiale piloti e costruttori verso il GP Gran Bretagna 2025 Silverstone con la fuga dei piloti McLaren, 6 luglio

CLASSIFICA FORMULA 1 2025: DUELLO ORMAI CHIARO FRA I PILOTI?

Appena una settimana fa vi parlavamo di una classifica Formula 1 2025 che poteva essere ancora potenzialmente aperta a più protagonisti, poi è arrivato il chiarissimo verdetto dell’Austria e allora adesso bisogna fare ragionamenti di nuovo parecchi diversi verso il GP Gran Bretagna di oggi, domenica 6 luglio, naturalmente a Silverstone.

Il ritiro di Max Verstappen proprio al Red Bull Ring ha favorito il possente allungo della coppia McLaren al comando, con la vittoria di Lando Norris davanti a Oscar Piastri che è servita al britannico per ridurre il distacco dal compagno di squadra australiano nella classifica Formula 1 2025 del Mondiale Piloti.

Per dirla in numeri, che sono naturalmente decisivi in questa sede: 216 punti per Piastri, 201 per Norris e 155 per Verstappen, che sta facendo miracoli ma ora si ritrova a -61 dal vertice e con la consapevolezza che il tentativo di una eventuale rimonta dovrebbe avvenire con una vettura tecnicamente inferiore come la Red Bull è attualmente nel confronto con la McLaren.

Ecco allora che, salvo colpi di scena in questo momento inimmaginabili, la lotta dovrebbe essere ormai definitivamente ristretta al duello interno in casa McLaren, per conquistare infine il titolo iridato, che sarebbe naturalmente il primo della carriera per entrambi i piloti ‘papaya’.

CLASSIFICA FORMULA 1 2025: FERRARI DI NUOVO SECONDA FRA I COSTRUTTORI

Nel Mondiale Costruttori possiamo già togliere ogni condizionale per la classifica Formula 1 2025. La McLaren comanda con 417 punti, praticamente il doppio del secondo posto della Ferrari, che ne ha 210 e in Austria è tornata davanti alla Mercedes, che non ha ripetuto il grande acuto di due settimane prima in Canada. Stoccarda è comunque terza con 209 punti, sarebbe un duello meraviglioso con Maranello, ma vale per il secondo posto fra i Costruttori e allora il fascino non può essere lo stesso, sebbene sia il duello tra il passato e il presente di Lewis Hamilton.

Di certo in Ferrari è Charles Leclerc il capitano in questo momento: quattro podio negli ultimi sette Gran Premi contro lo zero di Hamilton in tutta la stagione, 119 punti per il monegasco contro 91 per l’inglese, mentre in casa Mercedes come prevedibile è George Russell a tirare la carretta con 146 punti contro i 63 di Andrea Kimi Antonelli, che a sprazzi ha mostrato ottime qualità ma giustamente difetta ancora in continuità.

