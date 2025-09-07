Classifica Formula 1 2025: il Mondiale Piloti e Costruttori verso il GP Italia a Monza, c’è l’allungo di Piastri su Norris (oggi 7 settembre)

CLASSIFICA FORMULA 1 2025: L’ALLUNGO DI PIASTRI SU NORRIS

La classifica Formula 1 2025 registra un importante allungo di Oscar Pastri ai danni di Lando Norris: arriviamo infatti al Gran Premio d’Italia 2025, che si disputerà naturalmente a Monza oggi, domenica 7 settembre, con un significativo +34 del pilota australiano sul britannico, suo compagno in McLaren e come ben sappiamo unico rivale per la conquista del Mondiale Piloti.

Questo naturalmente si deve al verdetto di domenica scorsa in Olanda, con la vittoria di Piastri unita al ritiro di Norris per un guasto meccanico a pochi giri dal termine. Poteva essere un’altra doppietta McLaren, potrebbe essere invece uno spartiacque forse decisivo nel duello interno per il titolo iridato nella classifica Formula 1 2025.

Naturalmente il cammino è ancora lunghissimo, da Monza in poi ci sono ancora la bellezza di nove Gran Premi da disputare, dei quali tre con pure la Sprint, per un totale di 249 punti ancora da assegnare, per cui evidentemente un +34 non può ancora essere una sentenza, tuttavia potrebbe avere spostato qualche equilibrio in casa McLaren e sicuramente costringerà Norris a prendersi qualche rischio in più.

Per mettere sul piatto qualche numero, la classifica Formula 1 2025 nel Mondiale Piloti ci dice che Oscar Piastri ha 309 punti mentre Lando Norris lo insegue a quota 275. Molto più lontani tutti gli altri, a cominciare da Max Verstappen, che in casa propria ha fatto il massimo giungendo 205 punti e sicuramente vorrà abdicare il più tardi possibile dopo gli ultimi quattro Mondiali vinti consecutivamente.

CLASSIFICA FORMULA 1 2025: IL FOCUS SULLA FERRARI

Essendo nel giorno del Gran Premio d’Italia 2025, con tutta la passione che il pubblico di Monza tributerà come sempre alla Ferrari, non possiamo che fare il punto sul Cavallino Rampante anche per quanto riguarda la classifica Formula 1 2025. Ovviamente non ci sono aggiornamenti piacevoli, perché Zandvoort è stata una tappa a dir poco sfortunata per le Rosse, costrette a un pesantissimo doppio ritiro dei due piloti, per di più clamorosamente entrambe per incidenti – a voler trovare una minima consolazione, se non altro non sono scattati allarmi in termini di affidabilità.

Ecco allora che nel Mondiale Piloti Charles Leclerc resta fermo con 151 punti al sesto posto, davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton che ne ha 109, per un totale di 260 punti per la Ferrari nel Mondiale Costruttori, ancora sufficienti a Maranello per essere seconda alle spalle solamente della McLaren nella classifica Formula 1 2025, ma anche questa è una consolazione davvero modesta, specialmente se si pensa che i britannici hanno 584 punti e quindi hanno più che doppiato la Ferrari ormai. Monza però va oltre i numeri, speriamo allora in un guizzo per fare felici i tifosi…

