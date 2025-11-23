Classifica Formula 1 2025, il Mondiale Piloti e Costruttori verso il GP Las Vegas di oggi, domenica 23 novembre, con Lando Norris vicino al titolo

CLASSIFICA FORMULA 1 2025, GP LAS VEGAS: NORRIS SI AVVICINA AL MONDIALE

In questo Mondiale in cui la classifica Formula 1 2025 ci ha regalato situazioni profondamente diverse fra il Mondiale Piloti e il Mondiale Costruttori, ci avviciniamo al Gran Premio di Las Vegas, nella notte italiana fra sabato 22 e domenica 23 novembre, con Lando Norris che adesso è nei panni del grande favorito per la conquista del titolo individuale.

La McLaren ha chiuso i giochi con enorme anticipo per vincere il Mondiale Costruttori per il secondo anno consecutivo, ma la grande rimonta di Max Verstappen ha creato il panico per almeno un paio di Gran Premi nella scuderia britannica, che ha rischiato di passare alla storia per un Mondiale Piloti che poteva essere potenzialmente buttato via pur dall’alto di una enorme superiorità tecnica.

Per essere chiari, il rischio non è ancora del tutto scongiurato, però con le ultime due vittorie di Lando Norris si è fatto molto meno concreto, infatti la classifica Formula 1 2025 vede il pilota britannico della McLaren saldo al comando con 390 punti dopo la vittoria a Interlagos, mentre continua la crisi del compagno di squadra Oscar Piastri, secondo con 366 punti. Nulla è compromesso sulla carta per l’australiano, che però avrebbe bisogno di tornare quello che avevamo ammirato fino a Zandvoort.

Proprio Piastri ha patito più di chiunque altro in McLaren la rimonta di Max Verstappen, che dopo la vittoria di Austin era diventata una possibilità davvero concreta: come si accennava, l’olandese della Red Bull non è ancora tagliato fuori, ma con 341 punti ha 49 lunghezze di ritardo da Norris, che forse ha beneficiato del fatto di non essere il leader nella classifica Formula 1 2025 mentre l’olandese metteva il massimo della pressione sulla McLaren e Piastri.

CLASSIFICA FORMULA 1 2025, GP LAS VEGAS: LE “PICCOLE” IN GRANDE SPOLVERO

Della battaglia per il Mondiale Piloti giustamente si parla sempre per la classifica Formula 1 2025, noi allora adesso vogliamo parlare anche di un tema molto meno discusso, ma che in realtà è fra più interessanti del 2025, cioè la notevole crescita delle scuderie più piccole.

L’anno scorso le ultime sei scuderie assommarono in totale 284 punti, stavolta siamo già a 419 quando ancora mancano tre Gran Premi (e una sprint); nel 2024 la Alpine fu sesta con 65 punti, ora la Haas è solamente ottava pur con 70 punti e la Kick Sauber è nona a quota 62 punti. Citazione d’obbligo per la scuderia elvetica, che ha già moltiplicato per 15 volte i suoi miseri 4 punti dello scorso Mondiale.

L’altra crescita impetuosa è quella della Williams, che è passata da 17 a 111 punti ed è quindi la favorita per chiudere al quinto posto, ma anche Racing Bulls (82 contro 46) e Haas (70 contro 58) sono già certe di fare più punti rispetto a un anno fa.

Rischia la Aston Martin, che dagli attuali 72 punti non avrà un compito facile per eguagliare i 94 dell’anno scorso, in negativo ovviamente la Alpine che è scesa da 65 a 22, volendo allora evidenziare il dato più significativo ecco che le ultime quattro di un anno fa (Haas, Racing Bulls, Williams e Kick Sauber) sono passate da 125 a 325 punti nella classifica Formula 1 e hanno ancora tre Gran Premi per aggiungerne altri…

