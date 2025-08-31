Classifica Formula 1 2025, il Mondiale Piloti e Costruttori verso il GP Olanda Zandvoort con il caldo duello iridato in casa McLaren (oggi 31 agosto)

CLASSIFICA FORMULA 1 2025: RIPARTE IN OLANDA IL DUELLO INTERNO ALLA MCLAREN

Nella classifica Formula 1 2025 c’è una certezza: la scuderia dominante è la McLaren, che prima della sosta estiva aveva firmato una doppietta con la vittoria di Lando Norris a Budapest davanti a Oscar Piastri, consolidando quindi sempre di più il primato in un Mondiale Costruttori di fatto già assegnato, anche se naturalmente a dieci GP dalla fine non ci può ancora essere la matematica certezza.

Il tema centrale nella classifica Formula 1 2025 è però naturalmente il duello per il Mondiale Piloti fra i due driver della scuderia britannica: si arriva al Gran Premio d’Olanda a Zandvoort con 284 punti per l’australiano contro 275 per il britannico, possiamo sostanzialmente dire che da questo punto di vista è come se si ripartisse da zero.

Oscar Piastri ha finora conquistato sei vittorie ed è quindi in leggero vantaggio anche in questa voce rispetto ai cinque successi di Lando Norris, tuttavia è anche giusto sottolineare che negli ultimi quattro Gran Premi abbiamo avuto tre vittorie per il britannico a fronte di un solo successo per l’australiano, di conseguenza ci eravamo lasciati con un trend favorevole a Norris.

Il resto del mondo è già lontanissimo nella classifica Formula 1 2025, a cominciare dal grande padrone di casa Max Verstappen, terzo con 187 punti: il campione olandese ha firmato diversi capolavori in questa stagione, ma ciò non basta quando c’è da fare i conti con l’evidente superiorità tecnica di un’altra monoposto, che salvo colpi di scena lo farà abdicare dal trono.

CLASSIFICA FORMULA 1 2025: MONDIALE COSTRUTTORI ORMAI FINITO

D’altronde, nella classifica Formula 1 2025 emerge anche un’altra indicazione molto chiara: il dominio della McLaren sta diventando ancora più netto. Infatti, dall’Austria in poi è cominciata una serie aperta di quattro doppiette consecutive per la scuderia del team principal Andrea Stella, che in questo modo è arrivata addirittura a quota 559 punti, una rivale ingiocabile per chiunque altro, cominciando da Ferrari e Mercedes, che avendo rispettivamente 260 e 236 punti stanno lottando almeno per il ruolo di seconda forza, che però sarebbe una modesta consolazione in una stagione a senso unico.

Volendo allora parlare di qualche tema un po’ diverso, possiamo tessere le lodi della Sauber. La scuderia svizzera nel 2024 fu tristemente ultima nella classifica del Mondiale Costruttori con la miseria di 4 punti nell’intero Campionato, frutto dell’ottavo posto di Guanyu Zhou in Qatar, che alla penultima gara evitò almeno l’umiliazione di chiudere a zero una stagione da 24 GP. Quest’anno invece la coppia formata dal veterano tedesco Nico Hülkenberg e dal debuttante brasiliano Gabriel Bortoleto si sta regalando soddisfazioni: i punti sono già 51, la posizione è attualmente la settima, a Silverstone c’è stato addirittura un podio per Nico Hülkenberg e da ben sei Gran Premi consecutivi c’è almeno una Sauber sempre a punti.

