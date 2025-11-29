Classifica Formula 1 2025: il Mondiale piloti e costruttori in vista del Gp Qatar Lusail, sabato 29 e domenica 30 novembre.

CLASSIFICA FORMULA 1 2025: PIASTRI A 22 PUNTI DA NORRIS

La classifica Formula 1 2025 ci porta novità significative per il Mondiale Piloti al termine della sprint del Gran Premio del Qatar a Lusail, che torna a rafforzare la posizione della McLaren dopo la debacle di Las Vegas. Infatti Oscar Piastri ha vinto e Lando Norris è arrivato terzo, il che significa un paio di punti recuperati dall’australiano al britannico, che comunque resta a +22 sul compagno di squadra. Quarto posto per Max Verstappen, che quindi adesso è terzo a 25 lunghezze dal leader iridato.

Per essere più chiari: la classifica Formula 1 2025 adesso vede Lando Norris a quota 396 punti, in seconda posizione Oscar Piastri con 374 punti, mentre Max Verstappen occupa la terza posizione a 371 punti. Ormai indiscutibile il quarto posto finale per George Russell, che sfonda quota 300 arrivando a 301 punti, mentre la Ferrari non ha raccolto nemmeno un punto in una sprint totalmente da dimenticare per Maranello. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHE SCENARIO PAZZO!

Che grande spettacolo è diventata la classifica Formula 1 2025: due weekend al termine, un totale di 58 punti a disposizione, sabato 29 novembre l’appuntamento con la Sprint per il Gp Qatar e una prima resa dei conti sul circuito di Lusail, per una corsa al Mondiale piloti che si è incredibilmente riaperta a Las Vegas.

Non poteva che essere lì, nella famosissima città del Nevada, il momento in cui i giochi sono completamente cambiati: con il secondo posto in gara Lando Norris aveva blindato il titolo, ma poi è arrivata la squalifica per le due McLaren a causa dell’irregolarità nel fondo delle vetture, questione di millimetri.

Risultato? Max Verstappen, che da parte sua aveva portato a casa la vittoria, ha agganciato Oscar Piastri e già questo sembrava impensabile per come si era messa la stagione, ma soprattutto ha ridotto ad appena 24 i punti di svantaggio da Norris, riaprendo appunto tutto il discorso.

Saranno allora tre appuntamenti tutti da vivere: che si possa andare ad Abu Dhabi a giocarsi il Mondiale è una possibilità ben concreta per quello che ci sta dicendo la classifica Formula 1 2025, intanto nella Sprint del Gp Qatar i punti massimi a disposizione sono solo 8 ma potrebbero già fare tutta la differenza del mondo.

CLASSIFICA FORMULA 1 2025: LE SPERANZE DI VERSTAPPEN

Quali sono dunque le speranze di Verstappen nella classifica Formula 1 2025? Naturalmente, essendo davanti, Norris rimane padrone del suo destino: al pilota inglese della McLaren “basterebbe” arrivare terzo nelle due gare lunghe e quarto nella Sprint del Gp Qatar per assicurarsi il titolo del Mondiale piloti con un punto di vantaggio sull’olandese della Red Bull, questo sembrerebbe essere uno scenario abbordabile per l’attuale leader del campionato ma certamente non lo è se pensiamo a tutta la pressione che adesso le due McLaren hanno, perché avevano in mano la doppietta e invece rischiano di rimanere a zero.

Certo hanno già vinto il Mondiale costruttori per il secondo anno consecutivo, ma per i piloti aspettano da 17 anni e vedersi sfuggire l’obiettivo in questo modo sarebbe deludente; adesso bisogna provare a ritrovare quantomeno un minimo di competitività per piazzarsi alle spalle della Red Bull se proprio non si riuscirà a stare davanti a Verstappen, ma attenzione perché c’è una Mercedes che nelle ultime gare è salita di colpi e infatti sembra anche aver blindato il secondo posto tra i costruttori nella classifica Formula 1 2025, con buona pace della Ferrari che a proposito si trova quarta…

CLASSIFICA FORMULA 1 2025

MONDIALE PILOTI

1 Lando Norris (McLaren) 396

2 Oscar Piastri (McLaren) 374

3 Max Verstappen (Red Bull) 371

4 George Russell (Mercedes) 301

5 Charles Leclerc (Ferrari) 226

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 152

7 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 140

8 Alexander Albon (Williams) 73

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 51

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 49

11 Carlos Sainz (Williams) 49

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 42

13 Oliver Bearman (Haas) 41

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 36

15 Esteban Ocon (Haas) 32

16 Lance Stroll (Aston Martin) 32

17 Yuki Tsunoda (Red Bull) 32

18 Pierre Gasly (Alpine) 22

19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 0

MONDIALE COSTRUTTORI

1 McLaren 770

2 Mercedes 441

3 Red Bull 400

4 Ferrari 378

5 Williams 122

6 Racing Bulls 90

7 Aston Martin 74

8 Haas 73

9 Kick Sauber 68

10 Alpine 22