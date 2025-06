CLASSIFICA FORMULA 1 2025: SI VA A BARCELLONA!

È di nuovo tempo di affrontare il tema della classifica Formula 1 2025: è arrivato infatti il terzo capitolo dell’interessantissimo trittico europeo e domenica 1 giugno saremo al Gp Spagna sul circuito di Barcellona, per scoprire come proseguirà la lotta che si sta animando non poco. A Montecarlo si sono nuovamente mescolate le carte: la McLaren ha vinto ancora ma questa volta lo ha fatto con Lando Norris che era a secco dall’esordio in Australia (Sprint a parte), di conseguenza Oscar Piastri ha visto ridotto il suo margine in classifica, anche grazie a un Charles Leclerc piazzatosi secondo.

Naturalmente sappiamo bene che il Gp Monaco è molto particolare e, come tutti hanno ripetuto, si decide più che altro con le qualifiche del sabato ma intanto Piastri, che se non altro ha timbrato l’ennesimo podio della stagione (il settimo consecutivo), si trova oggi a difendere appena tre punti nella classifica Formula 1 2025, sapendo che la McLaren non ha una strategia interna e, anche per lo scenario e più che giustamente, ci verrebbe da aggiungere, i due alfieri saranno liberi di giocarsi il Mondiale piloti finchè non metteranno a rischio il secondo titolo consecutivo tra i costruttori, dove i Papaya dominano con ben 172 punti di vantaggio su una Mercedes che sembra essere entrata improvvisamente in crisi.

CLASSIFICA FORMULA 1 2025: I PAPAYA E IL TERZO INCOMODO

Nella classifica Formula 1 2025 che ci accompagna verso il Gp Spagna 2025 dobbiamo parlare di una situazione con il terzo incomodo: stiamo parlando di Max Verstappen, che guida una Red Bull certamente non entusiasmante ma riesce sempre e comunque a portarla nelle prime posizioni. Quest’anno l’olandese ha anche vinto due gare, non è mai sceso sotto il quarto posto – tranne che in Bahrain, dove è stato sesto – ed è sempre lì, perché i 25 punti di ritardo da Piastri impongono ai due piloti McLaren di non poter tagliare fuori dalla corsa l’unico pilota, tra quelli in corsa, a sapere come si vince un Mondiale.

Qualche segnale positivo lo ha dato anche la Ferrari, sia pure nella “anomalia” di Montecarlo: sembra proseguire il difficile rapporto tra Lewis Hamilton e Riccardo Adami ma intanto il britannico ha infilato un’altra Top 5, certo la Rossa (come ha esplicitato Fréderic Vasseur) si aspetta ben altro ma intanto con un passo alla volta anche a Maranello potrebbero vivere qualche ulteriore soddisfazione, e il secondo posto nel Mondiale costruttori, che sarebbe importante, è vicino appena cinque punti. Cosa succederà a Barcellona lo scopriremo presto, e capiremo anche in che modo cambierà la classifica Formula 1 2025 dopo il Gp Spagna.

CLASSIFICA FORMULA 1 2025: GP SPAGNA BARCELLONA

MONDIALE PILOTI

1 Oscar Piastri (McLaren) 161

2 Lando Norris (McLaren) 158

3 Max Verstappen (Red Bull) 136

4 George Russell (Mercedes) 99

5 Charles Leclerc (Ferrari) 79

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 63

7 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 48

8 Alexander Albon (Williams) 42

9 Esteban Ocon (Haas) 20

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 15

11 Lance Stroll (Aston Martin) 14

12 Carlos Sainz (Williams) 12

13 Yuki Tsunoda (Racing Bulls/Red Bull) 10

14 Pierre Gasly (Alpine) 7

15 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 6

16 Oliver Bearman (Haas) 6

17 Liam Lawson (Racing Bulls) 4

MONDIALE COSTRUTTORI

1 McLaren 319

2 Mercedes 147

3 Red Bull 143

4 Ferrari 142

5 Williams 54

6 Haas 26

7 Racing Bulls 22

8 Aston Martin 14

9 Alpine 7

10 Kick Sauber 6