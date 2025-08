Classifica Formula 1 2025, il Mondiale Piloti e Costruttori verso il GP Ungheria Budapest con sul duello iridato in casa McLaren (oggi 3 agosto)

CLASSIFICA FORMULA 1 2025: IL DOMINIO DELLA MCLAREN

Mancano ancora la bellezza di undici Gran Premi al termine della stagione, ma ragionevolmente una certezza c’è già nella classifica Formula 1 2025. Arriviamo infatti al GP Ungheria 2025 in programma a Budapest oggi, domenica 3 agosto, con la McLaren che comanda il Mondiale Costruttori con più del doppio dei punti rispetto al secondo posto della Ferrari.

In numeri sono 516 punti per la McLaren contro i 248 della Ferrari, un verdetto di fatto può essere considerato già definitivo nella classifica Formula 1 2025, che salvo colpi di scena che nemmeno riusciamo ad immaginare proclamerà la McLaren per il secondo anno consecutivo campione nel Mondiale Costruttori, una doppietta che possiamo definire d’altri tempi.

Infatti la McLaren non vinceva due Mondiali Costruttori consecutivi dagli anni tra il 1988 e il 1991, quando calò addirittura un poker. Da allora in poi, tuttavia, l’unico titolo tra le scuderie era arrivato nel 1998, poi più nulla fino all’anno scorso, quando il team britannico ha preso il sopravvento nella seconda metà della stagione.

Un trend che è continuato in maniera ancora più evidente in questo 2025, per la matematica certezza ovviamente ci vorrà ancora tempo ma oggettivamente il Mondiale in corso verrà ricordato per un dominio che la McLaren non assaporava proprio dai tempi di Ayrton Senna e Alain Prost, un’epopea che è entrata nella storia della Formula 1.

CLASSIFICA FORMULA 1 2025: IL DUELLO PER IL MONDIALE PILOTI

L’anno scorso era stato Max Verstappen a vincere il Mondiale Piloti per il quarto anno consecutivo, stavolta sembra davvero difficile pensare che qualcuno possa inserirsi nel duello tra i piloti McLaren che sta caratterizzando la classifica Formula 1 2025 anche per il titolo individuale.

Anche in questo caso allora cominciamo dai numeri, che sono sempre decisivi: 266 punti per il primo posto di Oscar Piastri, 250 per Lando Norris, poi al terzo posto c’è proprio Verstappen a quota 185, che sono comunque un dato straordinario se si pensa che la Red Bull ha in tutto 192 punti.

Insomma, l’olandese rischia di dimostrare di essere il pilota più forte in circolazione proprio nell’anno in cui dovrebbe perdere il titolo, salvo miracoli sportivi.

Molto più difficile risulta sbilanciarsi su chi potrebbe essere il suo erede fra Piastri e Norris: l’australiano può mettere sul piatto sei vittorie contro le quattro del britannico, è stato molto importante però per l’attuale leader tornare a vincere in Belgio, dopo due gare consecutive nelle quali era giunto alle spalle di Norris. Questa sarà l’emozione più grande per la classifica Formula 1 2025…

