CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale Piloti e Costruttori 2023, GP Canada: il focus sulla Ferrari (oggi 18 giugno)

CLASSIFICA FORMULA 1: FOCUS SULLA FERRARI

Non abbiamo ancora parlato della Ferrari nella nostra analisi sulla classifica Formula 1, adesso allora ci concentriamo sulle delusioni per Maranello in questa stagione fino a questo momento decisamente difficile. I punti nella classifica Costruttori sono appena 100 per la Ferrari, che quindi deve inseguire anche Mercedes e Aston Martin, per non parlare della Red Bull: un deciso passo indietro rispetto all’anno scorso, quando pur con troppi errori almeno il secondo posto non era minimamente in discussione e il potenziale anzi avrebbe potuto essere addirittura da titolo, almeno per gran parte della stagione.

La flessione nella classifica Costruttori di Formula 1 ha ovviamente conseguenze anche nella classifica dedicata invece ai Piloti, con Carlos Sainz e Charles Leclerc che non vanno oltre il sesto e il settimo posto, rispettivamente con 58 e 42 punti. Lo spagnolo può almeno trarre consolazione dal fatto di essere in discreto vantaggio sul più quotato compagno di squadra, per Leclerc invece il più immediato obiettivo potrebbe proprio essere quello di scavalcare Sainz, ma naturalmente questo duello interno è troppo poco per la Ferrari. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VERSTAPPEN ALLUNGA?

Oggi aspettiamo il GP Canada 2023 sul classico e affascinante circuito di Montreal, ma onestamente la classifica Formula 1 rischia di avere già emesso i propri verdetti dopo appena sette gare su 22 del Mondiale, che sembra ormai in mano a Max Verstappen e alla Red Bull. Per quanto riguarda i Costruttori, come vedremo meglio in seguito, la partita non è nemmeno mai iniziata; la speranza era che almeno la classifica del Mondiale Piloti di Formula 1 potesse regalarci come minimo un duello interno che era compito di Sergio Perez tenere vivo nella lotta con il campione in carica olandese, tuttavia la formidabile vittoria in rimonta di Verstappen a Miami ha dato la svolta, perché in seguito sono arrivati il 25-0 in favore del figlio d’arte a Montecarlo e un altro successo di Verstappen a Barcellona con Perez di nuovo fuori dal podio e adesso sembra chiuso definitivamente anche questo discorso.

Chiaro, non può essere la matematica a sancire questa situazione, perché 53 punti di differenza nella classifica Piloti di Formula 1, con Verstappen a quota 170 punti e Perez a 117, sono evidentemente pochissimi con quindici Gran Premi ancora da disputare, tuttavia le gerarchie in casa Red Bull sembrano essersi chiarite in modo netto, ammesso e non concesso che fossero mai state in discussione, con Perez destinato a doversi accontentare del ruolo di scudiero e caso mai impegnato a tenere a bada gli inseguitori che potrebbero provare almeno a strappargli il ruolo di vice-campione del Mondo, a cominciare da Fernando Alonso, terzo a quota 99 punti ma reduce dalla delusione di aver vissuto proprio a Barcellona la peggiore gara stagionale.

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE COSTRUTTORI

Visto quanto abbiamo detto finora, è evidente che la classifica Formula 1 sia ancora più sbilanciata per quanto riguarda il Mondiale Costruttori, nel quale la Red Bull sta facendo corsa a sé. Nonostante il recente rallentamento di Sergio Perez, come abbiamo visto pesante per la classifica Piloti, la Red Bull è infatti salita a quota 287 punti nella classifica Costruttori di Formula 1, che sono quasi il doppio del secondo posto della Mercedes, che con gli ottimi piazzamenti al Montmelò ha colto almeno la soddisfazione di essersi presa la piazza d’onore con 152 punti, anche se in questo momento è impensabile provare a sfidare davvero la Red Bull.

Al terzo posto abbiamo la Aston Martin, la quale ha 134 punti perché paga l’enorme differenza di rendimento tra Fernando Alonso e Lance Stroll, che ha raccolto appena 35 punti finora, anche se in Spagna ha fatto meglio del celebre compagno di squadra. Insomma, da questo punto di vista l’unica curiosità potrebbe essere relativa all’anticipo con cui la Red Bull riuscirà a vincere il Mondiale Costruttori 2023 di Formula 1 e semmai al nome della scuderia che si prenderà il secondo posto in classifica, con la Mercedes che ci spera anche se questo è un obiettivo decisamente modesto e di scarsa consolazione per chi dominava il mondo fino a un paio di anni fa. Semmai, rispetto al 2022 ecco che Lewis Hamilton è tornato davanti a George Russell, con un buon margine di 22 punti (87-65): qui davvero il duello interno si annuncia avvincente…

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 170

2. Sergio Perez (Red Bull) 117

3. Fernando Alonso (Aston Martin) 99

4. Lewis Hamilton (Mercedes) 87

5. George Russell (Mercedes) 65

6. Carlos Sainz (Ferrari) 58

7. Charles Leclerc (Ferrari) 42

8. Lance Stroll (Aston Martin) 35

9. Esteban Ocon (Alpine) 25

10. Pierre Gasly (Alpine) 15

11. Lando Norris (McLaren) 12

12. Nico Hulkenberg (Haas) 6

13. Oscar Piastri (McLaren) 5

14. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 4

14. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 4

16. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 2

17. Kevin Magnussen (Haas) 2

18. Alexander Albon (Williams) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Red Bull 287

2. Mercedes 152

3. Aston Martin 134

4. Ferrari 100

5. Alpine 40

6. McLaren 17

7. Haas 8

8. Alfa Romeo 8

9. Alpha Tauri 2

10. Williams 1











