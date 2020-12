Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori alla vigilia del Gp di Abu Dhabi

CLASSIFICA FORMULA 1: GLI ULTIMI DUELLI

Eccoci ormai arrivati all’ultimo appuntamento del mondiale 2020 con il Gran premio di Abu Dhabi 2020 che si accenderà tra poche ore: andiamo allora a vedere, per l’ultima volta in stagione, che cosa sta accendendo nella classifica della Formula 1 per il mondiale piloti e costruttori. In vista della prova di Yas Marina, come ben sappiamo orami da tempo, col primo verdetto è stato già svelato: con grande anticipo Lewis Hamilton si è laureato campione del mondo e oggi alla bandiera a scacchi potrà dunque festeggiare il settimo titolo in carriera con tutti i crismi. Pure non è detto che alle sue spalle nella classifica della Formula 1 per il mondiale piloti non sia ancora lotta aperta per il miglior piazzamento. Seguendo la lista ecco che alle spalle di Hamilton, leader con 332 punti, troviamo il compagno di squadra Bottas a quota 205 punti e dunque con un vantaggio di 16 lunghezze su Max Verstappen: gap importante ma non definitivo per segnare il podio finale. E dietro ancora le distanze sono minori: troviamo infatti Perez e Ricciardo nella top five, con 112 e 98 punti a testa, mentre di fila è Leclerc e Sainz ad appena un punto di distanza tra di loro. Chiudono ora la top ten Albon, Norris e Stroll, quest’ultimo a quota 74 punti e dunque ancora nel mirino di Gasly, poco distante.

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE COSTRUTTORI

Come accade per i piloti, anche nella classifica della Formula 1 per i costruttori il primo verdetto è stato deciso da tempo , con la consegna alla Mercedes del titolo, pur con parecchie gare di anticipo. La casa anglotedesca conduce praticamente dal primo Gp della stagione, e ora alla vigilia del Gran premio di Abu Dhabi è sempre leader, ma con 540 punti: un vantaggio davvero incolmabile pur dopo l’ultimo disastro del Sakhir, considerato che seconda forza è la Redbull, che pure ha messo assieme solo 282 punti finora. Ma alle spalle delle due sarà ancora furente battaglia a Yas Marina per la migliore piazza nella classifica della Formula 1. Lista alla mano vediamo infatti la Racing point, dopo l’exploit del Sakhir, quarta con 194 punti, solo dieci in più della McLaren: quinta è la Renault con 172 punti, mentre le Ferrari sono solo seste e ferme a quota 131 punti. Seguendo la graduatoria troviamo anche Alphatauri, Alfa Romeo, Haas e Williams, questa ancora ferma a quota 0.

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 332

2. Valtteri Bottas (Mercedes) 205

3. Max Verstappen (Red Bull) 189

4. Sergio Pérez (Racing Point) 125

5. Daniel Ricciardo (Renault) 112

6. Charles Leclerc (Ferrari) 98

7. Carlos Sainz (McLaren) 97

8. Alexander Albon (Red Bull) 93

9. Lando Norris (McLaren) 87

10. Lance Stroll (Racing Point) 74

11. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 71

12. Esteban Ocon (Renault) 60

13. Sebastian Vettel (Ferrari) 33

14. Daniil Kvyat (Alpha Tauri) 32

15. Nico Hulkenberg (Racing Point) 10

16. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 4

16. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 4

18. George Russell (Williams) 3

19. Romain Grosjean (Haas) 2

20. Kevin Magnussen (Haas) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Mercedes 540

2. Red Bull 282

4. Racing Point (-15) 194

3. McLaren 175

5. Renault 172

6. Ferrari 131

7. Alpha Tauri 103

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3



