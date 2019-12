Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori alla vigilia del Gp di Abu Dhabi

Oggi, domenica 1 dicembre 2019, si disputa l’ultimo Gp della stagione, il Gran premio di Abu Dhabi 2019 e tocca ora dare un ultimo sguardo anche alla classifica della formula 1, anche se ormai i titoli per il mondiale piloti e mondiale costruttori sono già stati decisi da tempo. Arrivati dunque al gran finale sulla pista di Yas Marina, ecco che è arrivato il momento di tirare le fila di questa stagione della Formula 1, di definire le ultime questioni anche in graduatoria, ma anche di celebrare la vittoria ufficiale del titolo iridato di Lewis Hamilton. L’inglese è da tempo sicuro del sesto trofeo in carriera e ovviamente si presenta al Gp di Abu Dhabi da leader indiscusso della classifica della Formula 1 per il mondiale piloti con 387 punti. Esaminando la graduatoria ecco che alle spalle del britannico della Mercedes c’è il già confermato secondo Valtteri Bottas con 314 punti: è però dietro al finlandese che si accende la battaglia per l’ultimo gradino del podio, con Verstappen a quota 260 punti, Leclerc fermo a 249 e Vettel a 230. Nota a parte nella classifica della Formula 1 per il mondiale piloti per Pierre Gasly, primo degli ultimi e ora al sesto posto della lista, ma con solo 95 punti.

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE COSTRUTTORI

Anche per quanto riguarda il titolo costruttori, ci avviciniamo al Gp di Abu Dhabi con tutto già scritto nella classifica della Formula 1: da tempo infatti ben sappiamo che è la Mercedes la detentrice del titolo 2019. La casa delle facce d’argento dunque di presenta in pista a Yas Marina forte di ben 701 punti ottenuti in questa stagione che ormai volge al termine: alle sue spalle resiste ovviamente la Ferrari, che però ne ha ottenuti solo 479 alla vigilia di questa ultima prova del campionato di F1. Terzo gradino del podio nella classifica di Formula 1 per i costruttori per la Redbull con 391 punti, mentre nella top five non possiamo dimenticarci di McLaren e Renault, che hanno messo da parte rispettivamente 140 e 91 punti. Chiudendo la graduatoria per il Mondiale costruttori ecco che troviamo di fila Toro Rosso, Racing Point, Alfa Romeo, Haas e Williams, questa con ancora un solo punto.

MONDIALE PILOTI

1° Lewis Hamilton 396

2° Valtteri Bottas 314

3° Max Verstappen 260

4° Charles Leclerc 249

5° Sebastian Vettel 230

6° Pierre Gasly 95

7° Carlos Sainz 92

8° Alexander Albon 84

9° Daniel Ricciardo 52

10°Lando Norris 45

11° Sergio Perez 45

12° Kimi Raikkonen 41

13° Nico Hulkenberg 37

14° Daniil Kvyat 36

15° Lance Stroll 21

16° Kevin Magnussen 20

17° Antonio Giovinazzi 12

18° Romain Grosjean 8

19° Robert Kubica 1

20° George Russell 0

MONDIALE COSTRUTTORI

1° Mercedes 710

2° Ferrari 479

3° Red Bull 391

4° McLaren 137

5° Renault 89

6° Toro Rosso 83

7 ° Racing Point 67

8° Alfa Romeo 53

9° Haas 28

10° Williams 1



