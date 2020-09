Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori alla vigilia del Gp di Toscana

Poche ore al via del Gran premio di Toscana 2020, alla sua prima edizione in pista al Mugello: vediamo che sta succedendo nella classifica della Formula 1 per il mondiale piloti come per quello costruttori. Alla viglia di questa prova così attesa e inedita nel mondiale della F1, vediamo ancora una volta che nonostante quanto occorso a Monza solo sette giorni fa, il dominio di Lewis Hamilton è ben solido. Benché il pilota inglese abbia terminato il precedente gp solo con la settima posizione (e mille polemiche), pure il suo vantaggio in graduatoria è tale, che un risultato simile non lo mette affatto in difficoltà. Anzi Hamilton approda al Mugello da leader del mondiale piloti con ben 164 punti, e un vantaggio di ben 47 lunghezze dal primo rivale. Che al termine della prima prova italiana torna ad essere il compagno di squadra in Mercedes Valtteri Bottas: il finlandese ha ben approfittato dell’ultimo out di Verstappen, e l’olandese è scivolato al quarto posto, con 110. Primo tra gli umani, nella classifica della Formula 1 per il mondiale piloti, a grande sorpresa è Lance Stroll, che con al Racing Point, ha però messo a tabella 57 punti (+ 107 per Hamilton): è invece Lando Norris e la McLaren a chiudere la top five, con gli stessi punti. Di fila scopriamo poi Albon, Leclerc, Gasly, Sainz e Ricciardo, con la Ferrari di Vettel solo 13^, a quota 16 punti.

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE COSTRUTTORI

E pure nella classifica della Formula 1 dedicata al mondiale costruttori ben poco cambia, anche in vista del Gran Premio di Toscana, atteso oggi al Mugello. Leader incontrastata è ovviamente la Mercedes, che pur dopo la confusione di Monza, è in prima posizione con ben 281 punti messi a tabella. E un vantaggio immenso con i primi avversari: a quota 158 punti e dunque a 123 lunghezze di svantaggio troviamo la Redbull, mentre il podio è completato dalla McLaren, con 98 punti. Di fila poi la classifica della Formula 1 vede anche Racing Point, Renault e solo alla sesta posizione la Ferrari a quota 61 punti. Ben magro al momento il bilancio della rossa che pure oggi al Mugello festeggerà con gli onori di Fia e Liberty Media il suo millesimo gran premio. Chiude poi la classifica Alpha Tauri e Alfa Romeo come anche la Haas, ultima a punti: rimane infatti ancora a zero la Williams, che pure ha appena cambiato direzione.

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 164

2. Valtteri Bottas (Mercedes) 110

2. Max Verstappen (Red Bull) 110

4. Lando Norris (McLaren) 57

4. Lance Stroll (Racing Point) 57

6. Alexander Albon (Red Bull) 48

7. Charles Leclerc (Ferrari) 45

8. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 43

9. Carlos Sainz (McLaren) 41

9. Daniel Ricciardo (Renault) 41

11. Sergio Perez (Racing Point) 34

12. Esteban Ocon (Renault) 30

13. Sebastian Vettel (Ferrari) 16

14. Nico Hulkenberg (Racing Point) 6

15. Daniil Kvyat (Alpha Tauri) 4

16. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 2

17. Kevin Magnussen (Haas) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Mercedes 271

2. Red Bull 150

3. McLaren 98

4. Racing Point 82

5. Renault 71

6. Ferrari 61

7. Alpha Tauri 47

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1



© RIPRODUZIONE RISERVATA