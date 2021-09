Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori alla vigilia del Gp d’Italia 2021

CLASSIFICA FORMULA 1: IN TESTA AL MONDIALE PILOTI C’È SEMPRE VERSTAPPEN

Alla vigilia della gara del Gran premio d’Italia 2021 ecco che serve dare spazio alla classifica della formula 1 per il mondiale piloti e costruttori, che pure ci appare appena modificata dopo la sprint race di ieri pomeriggio a Monza. Come è noto , in questo fine settimana brianzolo la Formula 1 prosegue nella sperimentazione del nuovo format e già ieri, con la sprint race, non solo si è definito lo schieramento di partenza della gara di oggi, ma pure sono stati messi in palio pochi ma utili punti per la classifica del mondiale piloti e costruttori. Ecco che allora questa mattina, tra i piloto vediamo ora primeggiare Max Verstappen, che con il risultato di ieri, ora vanta 226.5 punti e dunque registra un vantaggio di ben cinque lunghezze sul primo rivale, il pilota della Mercedes Lewis Hamilton. Terzo gradino per Bottas, pur ieri gran protagonista, che ha ora da parte 126 punti, mentre di fila troviamo ancora Norris, Perez, Leclerc, Sainz, Gasly, Ricciardo e Alonso, ancora stabili nelle rispettive posizione (anche se l’australiano ieri a Monza ha fatto suo un punticino).

CLASSIFICA FORMULA 1/ Verstappen a +5! Mondiale piloti e costruttori Gp Italia 2021

CLASSIFICA FORMULA 1, TRA I COSTRUTTORI ECCO LA MERCEDES

Pure di conseguenza, dopo quanto occorso ieri per il Gran premio d’Italia, sono cambiate le cose anche nella classifica della Formula 1 riservata al mondiale costruttori: sia pure in maniera quasi impercettibile. Di fatto gli equilibri in graduatoria non sono cambiati, ma oggi la Mercedes leader è sempre prima ma con 347.5 punti e dunque con un vantaggio di 13 lunghezze sulla Redbull, sempre seconda potenza del mondiale. Rimane stabilmente al terzo gradino la Ferrari, e sempre con i suoi 181,5 punti con cui aveva cominciato questo fine settimana casalingo a Monza. Di fila ecco poi McLaren e Alpine, con 171 e 90 punti a testa, mentre Alphatauri insegue a quota 84: ben lontane Aston Martin e Williams come ance l’Alfa Romeo, che ha solo 3 punti all’attivo e la Haas, che invece è ancora a quota zero.

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale piloti, costruttori: Verstappen leader, Ferrari ok

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 226,5

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 221,5

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 126

4. Lando Norris (McLaren) 114

5. Sergio Pérez (Red Bull) 108

6. Charles Leclerc (Ferrari) 92

7. Carlos Sainz (Ferrari) 89,5

8. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 66

9. Daniel Ricciardo (McLaren) 57

10. Fernando Alonso (Alpine) 46

11. Esteban Ocon (Alpine) 44

12. Sebastian Vettel (Aston Martin) 35

13. Yuki Tsuonda (Alpha Tauri) 18

14. Lance Stroll (Aston Martin) 18

15. George Russell (Williams) 13

16. Nicholas Latifi (Williams) 7

17. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 2

18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale Piloti e Costruttori: metà punti assegnati in Belgio!

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Mercedes 347,5

2. Red Bull 334,5

3. Ferrari 181,5

4. McLaren 171

5. Alpine 90

6. Alpha Tauri 84

7. Aston Martin 53

8. Williams 20

9. Alfa Romeo 3



© RIPRODUZIONE RISERVATA