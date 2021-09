Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori alla vigilia del Gp d’Italia 2021

Sono riflettori puntati sulla classifica della Formula 1 per il mondiale piloti e costruttori, alla vigilia del Gran premio d’Italia 2021. In questo sabato 11 settembre 2021 siamo dunque sull’iconica pista di Monza, dove pure per la seconda volta in stagione dopo quanto occorso a Silverstone, i nostri beniamini della F1 sperimenteranno nuovamente la sprint race, prova che non solo fisserà la griglia di partenza della gara di domani in terra lombarda, ma che pure assegnerà dei punti per la classifica della Formula 1.

Ecco perchè urge fare focus sulla due graduatorie già in questo sabato pomeriggio: i punti in palio oggi sono pochi ma potrebbero rivelarsi determinanti per alcuni piloti. Potrebbero infatti esserlo per Max Verstappen e Lewis Hamilton, che si contendono la testa del mondiale piloti rispettivamente fermi a quota 224.5 e 221,5 punti a testa: un gap davvero risicato tra i due, involati verso la conquista del titolo iridato. Pure potrebbero essere punti decisivi, in caso di trionfo rosso tra le mura di casa, per Leclerc e Sainz, che fermi tra la sesta e la settima posizione del mondiale piloti (92 e 89.2 punti a testa) oggi si giocano parecchio.

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE COSTRUTTORI

Pure va detto che i pochi punti in palio oggi per il Gran premio d’Italia 2021 se potrebbero essere significativi per la classifica della formula 1 per il mondiale piloti, pure potrebbero cambiare poco le cose nella graduatoria riservata ai costruttori. Come è ben facile immaginare qui i distacchi tra le vari scuderie è più ampio e solo domenica con la gara di Monza ci attendiamo gran colpi di scena. Pure vale la pena ricordare oggi che leader indiscussa è ancora la Mercedes (che giusto pochi giorni fa ha detto addio a Bottas), in vetta anche oggi con ben 344.5 punti e dunque distante ben 12 lunghezze dalla Redbull di Verstappen e Perez. Terzo gradino del podio, dopo quanto occorso in Olanda pochi giorni fa, la Ferrari, ora con 181.5 punti e dunque circa una decida in piò della McLaren, scivolata al quarto posto: quinta sempre l’Alpine con 90 punti. Chiudono la classifica della Formula 1 per il mondiale piloti Alphatuari, Aston Martin, Williams, Alfa Romeo e Haas, con quest’ultima ancora a quota 0.

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 224,5

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 221,5

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 123

4. Lando Norris (McLaren) 114

5. Sergio Pérez (Red Bull) 108

6. Charles Leclerc (Ferrari) 92

7. Carlos Sainz (Ferrari) 89,5

8. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 66

9. Daniel Ricciardo (McLaren) 56

10. Fernando Alonso (Alpine) 46

11. Esteban Ocon (Alpine) 44

12. Sebastian Vettel (Aston Martin) 35

13. Yuki Tsuonda (Alpha Tauri) 18

14. Lance Stroll (Aston Martin) 18

15. George Russell (Williams) 13

16. Nicholas Latifi (Williams) 7

17. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 2

18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Mercedes 344,5

2. Red Bull 332,5

3. Ferrari 181,5

4. McLaren 170

5. Alpine 90

6. Alpha Tauri 84

7. Aston Martin 53

8. Williams 20

9. Alfa Romeo 3



