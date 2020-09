Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori alla vigilia del Gp Italia Monza

Esaminando la classifica della Formula 1 per il Mondiale piloti e costruttori, a poche ore dal via del Gran premio di Italia 2020, a Monza, ecco che ci appare un quadro chiarissimo, benché pure siano state disputate ancora poche gare per questa stagione 2020, certo unica nel suo genere. Anche alla vigilia della prima prova sul suolo nazionale infatti vediamo che è ben netto il dominio della Mercedes come di Lewis Hamilton, che negli ultimi anni sono stati leader assoluti del campionato, in pista, come nelle graduatorie iridate. E anche oggi la loro leadership è più che mai evidente. La classifica della Formula 1 per il Mondiale piloti, in vista della gara di Monza infatti vede il britannico, campione del mondo in carica e vincitore a Spa, in vetta, forte di ben 157 punti e con un vantaggio di ben 47 lunghezze sul primo rivale. Che ancora una volta rimane Max Verstappen: il pilota della Redbull però anche oggi avrà da guardarsi alle spalle visto che a tre punti di distacco rimane l’altro pilota della Mercedes Valtteri Bottas. Alle spalle del podio però è il vuoto: quarto e a soli 48 punti è Albon, pilota Redbull, seguito a stretto giro da Charles Leclerc, che con la Ferrari non ha strappato più di 45 punti (ma ha fatto meglio di Vettel, solo 13^ con 16 punti). Chiudono invece di fila la top ten Norris, Stroll, Ricciardo, Perez e Ocon, ma il francese della Renault ha appena 26 punti a tabella.

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE COSTRUTTORI

E quando si parla della classifica della Formula 1 per il Mondiale costruttori la musica non cambia: è ancora la Mercedes la vettura migliore in pista come nella graduatoria. La casa di Toto Wolff, anzi pare aver già messo le mani sull’ennesimo titolo mondiale di fila: con i trionfi di Hamilton e Bottas, la scuderia è leader indiscussa con ben 264 punti e registra un vantaggio di 106 punti dal primo rivale, ovvero la Redbull, trascinata da un sempre coriaceo Max Verstappen. Terza forza del mondiale al momento è la McLaren: la scuderia britannica chiude il podio ma con solo 68 punti e dunque quasi duecento punti da recuperare sull’attuale leader della classifica della formula 1 per il mondiale costruttori. Proseguendo nella graduatoria troviamo poi di fila Racing Point co 66 punti e solo quinta la Ferrari, che con 61 punti, approdo a Monza con un umore a dir poco funereo. Chiudono la lista poi di fila Renault, Alpha Tauri, Alfa Romeo e Haas, mentre la Williams rimane ferma a quota 0 punti.

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 158



2. Max Verstappen (Red Bull) 110



3. Valtteri Bottas (Mercedes) 107

4. Alexander Albon (Red Bull) 48



5. Charles Leclerc (Ferrari) 45

5. Lando Norris (McLaren) 45



7. Lance Stroll (Racing Point) 42



8. Sergio Perez (Racing Point) 33

9. Daniel Ricciardo (Renault) 32

10. Esteban Ocon (Renault) 26



11. Carlos Sainz (McLaren) 23

12. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 18



13. Sebastian Vettel (Ferrari) 16



14. Nico Hulkenberg (Racing Point) 6



15. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 2



16. Daniil Kvyat (Alpha Tauri) 2



17. Kevin Magnussen (Haas) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Mercedes 265



2. Red Bull 150

3. McLaren 68



4. Racing Point 66



5. Ferrari 61



6. Renault 58



7. Alpha Tauri 20



8. Alfa Romeo 2



9. Haas 1



