Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori alla vigilia del Gp Portogallo

Alla vigilia del Gran premio del Portogallo 2020, atteso oggi domenica 25 ottobre 2020 sul tracciato di Portimao, ci pare indispensabile andare a vedere che sta succedendo nella classifica della Formula 1 per il Mondiale piloti e costruttori. Siamo infatti in vista ormai del dodicesimo appuntamento di questa straordinaria stagione del Campionato del mondo e già siamo ormai in vista della sua conclusione, che pare ormai praticamente scontata. Se guardiamo infatti alla classifica della Formula 1 per il mondiale piloti non possiamo non parlare ancora una volta dell’eccezionale stagione di Lewis Hamilton, leader indiscusso della graduatoria con ben 230 punti. Il campionissimo inglese, che solo pochi giorni fa ha infranto il record di Michael Schumacher di 91 successi in carriera, è pronto a fare suo anche il settimo titolo iridato: basti pensare che alle sue spalle gli concorre solo il compagno di squadra Valtteri Bottas che pure ha finora collezionato ave a 161 punti e dunque registra un gap di ben 69 lunghezze. Molto più indietro tutti gli altri piloti che caratterizzano il campionato del mondo della Formula 1 2020: a podio segnaliamo comunque Max Verstappen, con 147 punti e pure sottolinea il nome di Daniel Ricciardo, primo tra i “normali”, a quota 78 punti.

CLASSIFICA FORMULA 1 : IL MONDIALE PILOTI

Con tali risultati nella classifica della Formula 1 per il Mondiale piloti, è matematico che nella graduatoria riservata ai costruttori sia la Mercedes a fare la parte del leone. Anzi il team di Toto Wolff, ha praticamente già messo da parte l’ennesimo titolo iridato riservato alle scuderie: basti pensare che nella classifica della Formula 1 per il mondiale costruttori, la squadra anglo tedesca ha messo da parte ben 391 punti, alla vigilia del Gran premio del Portogallo 2020 di Portimao. Alle sue spalle e con un ritardo di ben 180 lunghezze la Redbull, che comunque continua a rosicchiare punticini importanti ogni volta che è possibile: a podio la Racing point con 120 punti e un gap per di appena 4 lunghezze sulla McLaren, decisamente in grandissima forma in questa stagione 2020 del campionato del mondo. Proseguendo nella lista, troviamo poi di fila la Renault con 114 punti (e impaziente di eseguire il sorpasso sulla squadra della papaya oggi a Portimao) e la Ferrari, appena sesta forza della classifica della Formula 1 per il mondiale costruttori, con solo 80 punti messi da parte.

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 230

2. Valtteri Bottas (Mercedes) 161

3. Max Verstappen (Red Bull) 147

4. Daniel Ricciardo (Renault) 78

5. Sergio Perez (Racing Point) 68

6. Lando Norris (McLaren) 65

7. Alexander Albon (Red Bull) 64

8. Charles Leclerc (Ferrari) 63

9. Lance Stroll (Racing Point) 57

10. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 53

11. Carlos Sainz (McLaren) 51

12. Esteban Ocon (Renault) 36

13. Sebastian Vettel (Ferrari) 17

14. Daniil Kvyat (Alpha Tauri) 14

15. Nico Hulkenberg (Racing Point) 10

16. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 3

17. Romain Grosjean (Haas) 2

17. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 2

19. Kevin Magnussen (Haas) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Mercedes 391

2. Red Bull 211

3. Racing Point 120

4. McLaren 116

5. Renault 114

6. Ferrari 80

7. Alpha Tauri 67

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3



© RIPRODUZIONE RISERVATA