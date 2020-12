Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori alla vigilia del Gp Sakhir 2020

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE PILOTI

In vista del tanto atteso Gran premio del Sakhir 2020, penultima tappa del Mondiale e secondo appuntamento sul tracciato in mezzo alle dune di sabbia del Bahrain, ecco che tocca dare un occhio ancora alla classifica della Formula 1. Siamo infatti ormai agli sgoccioli di questa stagione iridata e se pure il verdetto più importante è stato già svelato, con la consegna del titolo mondiale a Lewis Hamilton (a quota sette mondiali in carriera), pure sono ancora tante le battaglie in corso nelle graduatorie che caratterizzano la stagione. Questo già nella classifica della Formula 1 dedicata al Mondiale piloti: se qui infatti il leader è ancora una volta Lewis Hamilton (che pure non sarà in pista questa domenica, perchè trovato positivo al coronavirus), pure alle sue spalle ancora non conosciamo chi chiuderà il campionato da secondo. Alla vigilia del Gran premio del Sakhir 2020 è infatti lotta per il secondo posto con il collega in Mercedes Bottas a quota 201 punti e Max Verstappen, che rimane alle calcagna con 189 punti alla vigilia del secondo appuntamento del Bahrain. Pure alle loro spalle la situazione non è definita e negli ultimi due Gp previsti per il 2020 può succedere di tutto: ricordiamo intanto che Ricciardo è quarto ma con 102 punti e dunque solo 2 in più di Perez e 4 di Charles Leclerc, che con la Ferrari è al sesto gradino. Trovano poi oggi posto nella top ten anche Norris con 86 punti come Sainz e Albon che si dividono l’ottavo piazzamento con 85 punti a testa, mentre Gasly è decimo a quota 71: solo 13^ l’altro pilota Ferrari Vettel, che ha messo da parte solo 33 punti.

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE COSTRUTTORI

Come ormai sappiamo da settimane anche per la classifica della Formula 1 che riguarda il mondiale costruttori, il titolo è stato assegnato alla Mercedes. La casa anglo tedesca pure continua a mettere da parte punti pesanti e in vista del Gp del Sakhir di questa domenica, la vediamo troneggiare con ben 533 punti: a seguire la Redbull ormai inavvicinabile con ben 274 punti da parte. Ma se i primi due gradini sono già occupati, questo non vuol dire che anche oggi sarà battaglia. Non scordiamo infatti che a fine stagione il piazzamento in graduatoria determinerà anche l’entità dei premi che la Fia distribuisce ai vari team. Ecco che allora è lotta per il terzo posto tra McLaren e Racing Point, rispettivamente a quita 171 punti e 154, tra terzo e quarto posto, senza dimenticare che al quinto c’è la Renault che ha messo da parte 144 punti. Segnaliamo poi solo sesta la Ferrari, che coi magrissimi risultati di Leclerc e Vettel ha ottenuto appena 131 punti alla vigilia della prova del Bahrain. Chiudiamo la graduatoria con Alpha Tauri, Alfa Romeo, Haas e Williams, quest’ultima ancora a quota zero.

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 332

2. Valtteri Bottas (Mercedes) 201

3. Max Verstappen (Red Bull) 189

4. Daniel Ricciardo (Renault) 102

5. Sergio Pérez (Racing Point) 100

6. Charles Leclerc (Ferrari) 98

7. Lando Norris (McLaren) 86

8. Carlos Sainz (McLaren) 85

9. Alexander Albon (Red Bull) 85

10. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 71

11. Lance Stroll (Racing Point) 59

12. Esteban Ocon (Renault) 42

13. Sebastian Vettel (Ferrari) 33

14. Daniil Kvyat (Alpha Tauri) 26

15. Nico Hulkenberg (Racing Point) 10

16. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 4

16. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 4

18. Romain Grosjean (Haas) 2

19. Kevin Magnussen (Haas) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Mercedes 533

2. Red Bull 274

3. McLaren 166

4. Racing Point (-15) 154

5. Renault 144

6. Ferrari 131

7. Alpha Tauri 97

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3



