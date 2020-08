Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori alla vigilia del Gp Spagna 2020

Solo poche ore ci separano al via del Gran Premio di Spagna 2020 sul tracciato di Barcellona e alla vigilia tocca vedere che sta succedendo nella classifica della Formula 1 dedicata ai Mondiali piloti e costruttori: chi oggi sarà in pista da leader indiscusso e cosa accadrà una volta che sventolerà la bandiera a scacchi sull’asfalto del Montmelò? Nella trepidante attesa che si accendano i semafori rossi, ecco che dobbiamo certo segnalare come leader indiscusso della classifica di Formula 1 per il mondiale piloti il nome di Lewis Hamilton: il campionissimo della Mercedes, pur dopo aver lasciato a Max Verstappen il trionfo nel Gp del 70°anniversario solo sette giorni fa, rimane tranquillamente in vetta, forte di 107 punti messi da parte e 30 lunghezze di vantaggio sul primo avversario. Che a sorpresa, alla vigilia della prova di Barcellona non è più il compagno di squadra Bottas (scivolato terzo a quota 73 punti), ma è proprio l’olandese della Redbull che è dunque balzato al secondo gradino del podio con 77 punti. Primo degli ultimi e fermo alla quarta posizione il pilota della Ferrari Charles Leclerc, una delle poche certezze nella scuderia di Mister Binotto, che sta affrontando una delle crisi piò nere della sua storia. Dietro al monegasco, che ha messo da parte 45 punti, ecco che troviamo la prima delle McLaren, guidata da Lando Norris, con 38 punti, mentre è sesta la Redbull di Alexander Albon, a quota 36 punti. Seguono invece nella top ten di fila le due Racing Point di Stroll e Perez, mentre Ricciardo e Ocon chiudono l’elenco: fuori ancora una volta Sebastian Vettel che con la Ferrari ha raccolto finora solo 10 punti, validi appena per la 13^ piazza della graduatoria.

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE COSTRUTTORI

Anche in vista del Gran Premio di Spagna 2020 a Barcellona, ecco che in vetta alla classifica della Formula 1 per il Mondiale costruttori la musica non cambia. Dopo le prime 4 gare della stagione, il team leader indiscusso rimane ancora una volta la Mercedes, ora forte di ben 180 punti, Ha però recuperato un poco terreno anche in questa graduatoria la Redbull, sempre seconda con 113, mentre arranca al terzo gradino del podio la Ferrari con 55 punti, trascinata praticamente solo da Leclerc negli ultimi appuntamenti. Ha perso il podio di un soffio, dopo il Gp del 70°anniversario la McLaren, ora quarta ma a due lunghezze dalla rossa: il quinto posto è invece della Racing Point fresca di penalizzazione. Proseguendo nella classifica della Formula 1 vediamo poi per le scuderie Renault con 36 punti e AlphaTuauri, ferma a 14: chiudono la lista Alfa Romeo e Haas, con rispettivamente due e un punto, ed è sempre a quota 0 la Williams.

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 107

2. Max Verstappen (Redbull) 77

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 73

4. Charles Leclerc (Ferrari) 45

5. Lando Norris (McLaren) 38

6. Alexander Albon (Red Bull) 36

7. Lance Stroll (Racing Point) 28

8. Daniel Ricciardo (Renault) 20

9. Sergio Perez (McLaren) 16

10. Esteban Ocon (Renault) 16

11. Carlos Sainz (McLaren) 15

12. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 12

13. Sebastian Vettel (Ferrari) 10

14. Nico Hulkenberg (Racing Point) 6

15. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 2

16. Daniil Kvyat (Alpha Tauri) 2

17. Kevin Magnussen (Haas) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Mercedes 180

2. Red Bull 113

3. Racing point 56

4. Ferrari 55

5. McLaren 53

6. Renault 36

7. Alpha Tauri 16

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

