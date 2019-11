Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori alla vigilia del Gp Stati Uniti

Torniamo a parlare, in questa domenica 3 novembre, della classifica della Formula 1 per il Mondiale piloti e costruttori: questa sera infatti verra disputato il Gp degli Stati Uniti 2019 ed Austin davvero non vediamo l’ora di incoronare Lewis Hamilton campione del mondo della F1. Sono ormai due Gp che il pilota inglese della Mercedes è a un passo dal suo sesto sigillo, ma pure non può ancora stappare lo champagne: oggi però solo un cataclisma potrebbe separarlo dal titolo di campione del mondo della formula 1 2019. Anche alla vigilia della prova di Austin Hamilton è in vetta alla classifica della formula 1 per il mondiale piloti e pure con ben 363 punti: pure la britannico non è bastato settimana scorsa il successo a Città del Messico per festeggiare. Alle sue spalle infatti rimane ”matematicamente “ in gioco (sia solo per 4 punti) il compagno di squadra Valtteri Bottas, fermo a quota 289 punti: il podio viene poi chiuso da Charles Leclerc, tornato alla terza piazza dopo il Gp del Messico, e ora con 236 punti. Sono poi i soliti Vettel e Verstappen a chiudere la top five della graduatoria della F1 per il Mondiale: i piloti della rossa e l’olandese della Redbull infatti continuano a scambiarsi di posizione e potrebbero farlo anche oggi, dopo la bandiera a scacchi del Gp degli Stati Uniti di Austin.

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE COSTRUTTORI

Se quindi siamo ancora in attesa di consegnare il titolo di campione del mondo per il mondiale piloti, ecco che per la prova di Austin, già tutto è deciso da tempo nella classifica della formula 1 riservata ai costruttori. Già con la doppietta firmata a Suzuka infatti la Mercedes ha messo in cassaforte il sesto titolo di fila dei costruttori, e ora veleggia in vetta a tale graduatoria con ben 652 punti. Alle sue spalle non si scolla dal secondo gradino la Ferrari di Binotto, con 466 punti finora accumulati, come pure è oramai fisso al terzo gradino della graduatoria la Redbull, che alla vigilia di Austin registra 341 punti. Proseguendo nella classifica, ecco che troviamo entro la top five McLaren e Renault, fermi rispettivamente a quota 111 punti e 73 punti: di fila ecco poi anche Toro Rosso, Racing Point, Alfa Romeo, Hass e Williams, questa ancora ferma a un solo punto.

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1° Lewis Hamilton 363

2° Valtteri Bottas 289

3° Charles Leclerc 236

4° Sebastian Vettel 230

5° Max Verstappen 220

6° Carlos Sainz 76

7° Pierre Gasly 76

8° Alexander Albon 74

9° Sergio Perez 43

10° Daniel Ricciardo 38

11° Daniil Kvyat 36

12° Lando Norris 35

14° Nico Hulkenberg 34

14° Kimi Raikkonen 31

15° Lance Stroll 21

16° Kevin Magnussen 20

17° Romain Grosjean 8

18° Antonio Giovinazzi 4

19° Robert Kubica 1

20° George Russell 0

MONDIALE COSTRUTTORI

1° Mercedes 642

2° Ferrari 466

3° Red Bull 341

4° McLaren 111

5° Renault 80

6° Toro Rosso 62

7 ° Racing Point 59

8° Alfa Romeo 35

9° Haas 28

10° Williams 1



