Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori alla vigilia del Gp Stiria 2021

CLASSIFICA FORMULA 1, VERSTAPPEN LEADER DEL MONDIALE

Siamo impazienti di vivere il Gran premio di Stiria 2021, primo di un doppio appuntamento in Austria e certo ci pare doveroso controllare la classifica della Formula 1 per il Mondiale piloti e costruttori, così come ci si presenta alla vigilia della gara di questo pomeriggio. Dopo l’impresa a Le Castellet, ecco che a dominare ancora nella graduatoria riservata ai pioti è Max Verstappen: l’olandese della Redbull si appresta a vivere il doppio weekend al Redbull ring da leader incontrastato della classifica della formula 1, con ben 131 punti messi in saccoccia e un vantaggio di 12 lunghezze sul campione del mondo in carica della F1 Lewis Hamilton (che fino a poco fa era abituato a stare sul tetto iridato, e che dunque non sta certo “vivendo bene” il titolo di secondo).

Alle loro spalle, ben distante, è Sergio Perez della Redbull a completare il podio del mondiale piloti, con 84 punti e dunque sempre otto in più di Lando Norris, quarto: è solo al quinto gradino l’altro pilota Mercedes Valtteri Bottas (59 punti), che non sta davvero vivendo un avvio di stagione della Formula 1 in linea con le attese e le possibilità (del pilota come della vettura).

CLASSIFICA FORMULA 1, GP STIRIA 2021: IL MONDIALE COSTRUTTORI

Alla vigilia della prova casalinga in Austria, vediamo che è poi la Redbull di Horner a dominare la classifica della Formula 1 per il mondiale costruttori. In vista del Gran premio di Stiria 2021, la casa austriaca, forte degli ottimi risultati conseguiti solo nelle ultime settimane da Verstappen e Perez è volata al primo posto, con ben 215 punti a bilancio e un gap di pure 37 lunghezze sulla Mercedes, che davvero non ha fatto gran figura in Francia settimana scorsa. La casa di Toto Wolff rimane però ovviamente la seconda forza del campionato del mondo, con 178 punti e pure un vantaggio di 68 lunghezze dal primo rivale, la McLaren di Norris, che pure ha agilmente superato un’opacissima Ferrari, a cui la brutta gara Le Castellet è costata parecchio (la Rossa è solo quarta ora, con 94 punti in saccoccia). Chiude la top five della classifica della Formula 1 per il mondiale costruttori l’Alpha Tauri, trascinata finora da un ottimo Pierre Gasly per la scuderia sostenuta da Honda ecco 45 punti (e un gap di 5 lunghezze sull’Aston Martin).

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 131

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 119

3. Sergio Pérez (Red Bull) 84

4. Lando Norris (McLaren) 72

5. Valtteri Bottas (Mercedes) 59

6. Charles Leclerc (Ferrari) 52

7. Carlos Sainz (Ferrari) 42

8. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 37

9. Daniel Ricciardo (McLaren) 34

10. Sebastian Vettel (Aston Martin) 30

11. Fernando Alonso (Alpine) 15

12. Esteban Ocon (Alpine) 12

13. Lance Stroll (Aston Martin) 10

14. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 8

15. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1

16. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Red Bull 215

2. Mercedes 178

3. McLaren 110

4. Ferrari 94

5. Alpha Tauri 45

6. Aston Martin 40

7. Alpine 29

8. Alfa Romeo 2

