Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori alla vigilia di Gp Gran Bretagna

Siamo alla vigilia della quarta tappa del Mondiale 2020: solo tra poche ore infatti si accenderà il Gran Premio di Gran Bretagna 2020 e siamo impazienti di scorrere come il verdetto della pista di Silverstone modificherà la classifica della Formula 1, sia nel mondiale piloti che per quello dedicato ai costruttori. Ci attende un vero capovolgimento di posizioni, oppure in terra britannica assisteremo ad alcune riconferme in vetta? Impossibile dirlo con certezza, ma in attesa che si spengano i semafori rossi in pista per il Gp di Gran Bretagna 2020, pure non possiamo non parlare del protagonista della classifica della Formula 1 per i piloti e nonché padrone di casa qui a Silverstone, Lewis Hamilton. Forte di un quarto posto un Austria e due vittorie di fila conquistate, il pilota inglese della Mercedes e campione del mondo in carica, è leader indiscusso della graduatoria iridata, vantando 63 punti e un vantaggio di però solo 5 punti sul compagno di squadra e rivale Valtteri Bottas, vincitore nella prima gara della stagione. Alle spalle però dei due piloti Mercedes ecco che nella classifica della Formula 1 per il mondiale piloti è già il vuoto: primo rivale in tal senso rimane Max Verstappen, che però con la Redbull ha messo da parte appena 33 punti finora. Dietro al pilota olandese troviamo poi, ancor più distanziati Lando Norris e Alexander Albon nella top five rispettivamente con 26 e 22 punti: di fila ecco anche Perez, Leclerc, Stroll, Sainz e Vettel nei primi dieci.

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE COSTRUTTORI

Esaminando che cosa succede ai vertici della classifica della Formula 1 per il mondiale piloti, non ci sorprende che la leader indiscussa nella graduatoria riservata ai costruttori sia la Mercedes. Anzi la scuderia di Toto Wolff, campione del mondo in carica, in questa stagione ha superato se stessa, riuscendo a creare una vettura davvero imprendibile e tecnologicamente avanzatissima. I numeri sono ben evidenti: nella classifica della Formula 1 per i costruttori la Mercedes ha già messo da parte ben 121 punti, riuscendo già a doppiare il primo rivale, che è la Redbull, ferma a quota 55 punti. Infinitamente lontane tutte le altre scuderie, che pure alla vigilia del Gran Premio di Gran Bretagna 2020 a Silverstone probabilmente dovranno accontentarsi delle briciole. Comunque ricordiamo che staziona al terzo gradino la McLaren con 41 punti e vicino sono anche Racing Point e Ferrari, con Renault, Alphatauri, Alfa Romeo e Haas finora a punti.

CLASSIFICIA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 63

2. Valtteri Bottas (Mercedes) 58

3. Max Verstappen (Red Bull) 33

4. Lando Norris (McLaren) 26

5. Alexander Albon (Red Bull) 22

5. Sergio Perez (Racing Point) 22

7. Charles Leclerc (Ferrari) 18

7. Lance Stroll (Racing Point) 18

9. Carlos Sainz (McLaren) 14

10. Sebastian Vettel (Ferrari) 9

11. Daniel Ricciardo (Renault) 8

12. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 6

13. Esteban Ocon (Renault) 4

14. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 2

15. Kevin Magnussen (Haas) 2

16. Daniil Kvyat (Alpha Tauri) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Mercedes 121

2. Red Bull 55

3. McLaren 40

3. Racing Point 40

5. Ferrari 27

6. Renault 12

7. Alpha Tauri 7

8. Alfa Romeo 2

8. Haas 2

