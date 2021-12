Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori: chi sarà il nuovo campione?

CLASSIFICA FORMULA 1: OGGI IL VERDETTO FINALE

Siamo all’epilogo di questa incredibile stagione 2021 e pure per la classifica della Formula 1 per il mondiale piloti come per quello costruttori si deciderà tutto oggi, al Gran premio di Abu Dhabi 2021. Sarà la pista di Yas Marina dunque a decidere i nuovi campioni del mondo e davvero non vediamo l’ora di scoprire che accadrà, tenuto poi conto che in vetta alle due graduatorie vi è grandissimo equilibrio. Specie in quella riservata al mondiale piloti: dopo la gara pazza in Arabia Saudita, dove pure molte e furenti sono state le polemiche, ecco che troviamo in vetta alla prima posizione della classifica della Formula 1 a pari punti sia Max Verstappen che Lewis Hamilton con ben 369.5 punti. Una coincidenza che ha dello straordinario, ma che non ci fa storcere il naso viste le incredibili battaglie che i due hanno dato vita lungo tutto il campionato del mondo 2021.

Ovviamente tutti gli altri sono ben lontani e benchè ormai da mesi non combattono più per il titolo, pure oggi regaleranno scintille, tutti affamati di punti che possono regalare piazzamenti importanti a fine stagione. Ecco allora di fila per la classifica della Formula 1 per il mondiale piloti Bottas con 218 punti, terzo, con dietro Perez con 190 punti e Lerclerc, che difenderà la quinta piazza da Lando Norris, subito dietro e con 4 punti di distacco. Nella top ten poi troviamo di fila Sainz con 149,5 punti, con Ricciardo a 115 e Gasly a quota 100: decimo è Alonso, con 77 punti realizzati e dunque solo 5 in più del collega in Alpine Ocon.

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE COSTRUTTORI

E pure per quanto riguarda la classifica della Formula 1 per il mondiale costruttori è ancora tutto da decidere: ancora una volta il Gp di Abu Dhabi 2021 si annuncia dunque decisivo. Pure qui, grazie anche ottimi successi ottenuti con Bottas (vittoria in Turchia) appare appena favorita nella lotta al titolo iridato la Mercedes, che per ora conduce con ben 587.5 punti e dunque 28 in più della rivale Redbull, subito dietro. Ancora una volta le due case hanno il vuoto alle loro spalle: dietro al terzo gradino della classifica ma con solo 307.5 punti troviamo infatti la Ferrari, che da tempo ha definitivamente staccato la McLaren, quarta ma con 269 punti all’attivo. Ancora più indietro tutte le altre: quinta è l’Alpine ma con 149 punti, mentre di seguito abbiamo AlphaTauri e Aston Martin, con Williams a quota 23 puti e Alfa Romeo ferma a 13, mentre la Haas è a quota 0.

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 369,5

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 369,5

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 218

4. Sergio Pérez (Red Bull) 190

5. Charles Leclerc (Ferrari) 158

6. Lando Norris (McLaren) 154

7. Carlos Sainz (Ferrari) 149,5

8. Daniel Ricciardo (McLaren) 115

9. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 100

10. Fernando Alonso (Alpine) 77

11. Esteban Ocon (Alpine) 72

12. Sebastian Vettel (Aston Martin) 43

13. Lance Stroll (Aston Martin) 34

14. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 20

15. George Russell (Williams) 16

16. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 10

17. Nicholas Latifi (Williams) 7

18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 3

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Mercedes 587,5

2. Red Bull 559,5

3. Ferrari 307,5

4. McLaren 269

5. Alpine 149

6. Alpha Tauri 120

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13



