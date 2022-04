CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale piloti e costruttori, il confronto con il 2014 (Imola)

CLASSIFICA FORMULA 1: COME NEL 2014

La classifica di Formula 1 che ci conduce verso il Gp Emilia Romagna 2022 ha un aspetto molto simile, almeno nella sua “filosofia”, a quello che era successo nel 2014. Anche all’epoca c’era stata la rivoluzione nei regolamenti: si arrivava da quattro anni in cui Sebastian Vettel aveva vinto quattro titoli risultando semplicemente imbattibile. Che si potesse verificare uno scenario con il tedesco e la Red Bull nelle retrovie appariva impensabile, ma questo era successo: Vettel nel 2014 non aveva mai vinto, aveva ottenuto appena quattro podi e aveva chiuso con il quinto posto nella classifica di Formula 1, superato anche dal compagno di squadra Daniel Ricciardo (terzo, con tre vittorie).

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale Piloti e Costruttori: Leclerc allunga, sale Perez!

A dominare era stata la Mercedes che, mediocre fino a quel momento, con Lewis Hamilton e Nico Rosberg aveva messo insieme 16 vittorie e 31 podi. La rivoluzione aveva penalizzato anche la Ferrari, con Fernando Alonso solo sesto e Kimi Raikkonen addirittura dodicesimo; benissimo la Williams, forse all’ultimo anno in alta classifica di Formula 1. Ecco: quest’anno con interpreti diversi stiamo assistendo a una situazione quasi identica, tanto che già dopo tre gare ci chiediamo se la Mercedes riuscirà a vincere un Gran Premio. Sarebbe stata una domanda folle fino a pochi mesi fa, e invece la nuova realtà della classifica di Formula 1 è questa. (agg. di Claudio Franceschini)

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale Piloti-Costruttori: Ferrari allunga, Leclerc in testa

VERSO IL GP EMILIA ROMAGNA 2022

La classifica di Formula 1 sta per modificarsi nuovamente: domenica 24 aprile si corre il Gp Emilia Romagna 2022 che rappresenta la quarta prova del Mondiale, e dunque sul celebre circuito di Imola scopriremo se Charles Leclerc riuscirà a guadagnare terreno sulla concorrenza. Al momento il monegasco sta volando, insieme alla sua Ferrari: Leclerc comanda la classifica di Formula 1 con 78 punti, e dopo la Sprint Race del sabato (pur vinta da Max Verstappen) ha ulteriormente incrementato, avendo ora 40 punti di vantaggio sul compagno di squadra Carlos Sainz (la rossa in questo momento è inarrivabile) che ha scavalcato George Russell, il migliore di una Mercedes in crisi e lui pure, come Lewis Hamilton, a 0 punti ieri.

CLASSIFICA FORMULA 1/ Leclerc e la Ferrari si candidano alla conquista del mondiale!

Lo dice del resto quanto si è visto sulle tre piste che per adesso hanno ospitato il Mondiale: la Ferrari vola, è una macchina più veloce ma soprattutto affidabile delle altre e sta mettendo alle spalle, anche con grande autorità, le due imprendibili vetture che ci hanno accompagnato negli ultimi anni. Insomma, la classifica di Formula 1 che ci lancia verso il Gp Emilia Romagna 2022 fa davvero rima con quella rivoluzione di cui si era ampiamente parlato nei mesi scorsi, che dopo 15 anni finalmente potrebbe riportare il cavallino rampante in cima al mondo. Scopriremo passo per passo se la nostra grande speranza diventerà una grande realtà…

CLASSIFICA FORMULA 1: SITUAZIONE E CONTESTO

È quindi favolosa la classifica di Formula 1 per la Ferrari: al netto del primo posto con distacco, Charles Leclerc ha davvero dato la sensazione di poter dominare questa stagione rivoluzionaria e fare il vuoto alle sue spalle, tanto quanto Lewis Hamilton era riuscito a farlo prima che Max Verstappen diventasse realmente competitivo e dopo il ritiro di Nico Rosberg. Leclerc ha vinto due gare su tre, e in quella in cui è giunto secondo (in Arabia Saudita) è comunque rimasto incollato agli scarichi di Max Verstappen. Il campione del mondo in carica sta vivendo da par suo una situazione frustrante: la sua Red Bull si è dimostrata una macchina in grado di competere con la Ferrari, e infatti in certi momenti è parsa anche più veloce della rossa.

Tuttavia, l’affidabilità per adesso non regge il passo: due ritiri per Verstappen e uno per Pérez possono già essere fondamentali nello scavare il solco di cui Leclerc ha bisogno per affrontare le prossime gare, nella consapevolezza che finalmente ha a disposizione una monoposto che può vincere il Mondiale. La classifica di Formula 1 è quindi nuovamente pronta a darci tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno: tra poco si correrà il Gp Emilia Romagna 2022 sul sempre affascinante circuito di Imola, noi non vediamo l’ora di scoprire se la Ferrari farà un ulteriore passo avanti aumentando il gap tra sé (anche in ottica costruttori) e gli altri.

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Charles Leclerc (Ferrari) 78

2. Carlos Sainz (Ferrari) 38

3. George Russell (Mercedes) 37

4. Sergio Pérez (Red Bull) 36

5. Max Verstappen (Red Bull) 33

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 28

7. Esteban Ocon (Alpine) 20

7. Lando Norris (McLaren) 20

9. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 14

10. Kevin Magnussen (Haas) 13

11. Daniel Ricciardo (McLaren) 11

12. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 6

13. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 4

14. Fernando Alonso (Alpine) 2

15. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 1

15. Alexander Albon (Williams) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Ferrari 116

2. Red Bull 69

3. Mercedes 65

4. McLaren 31

5. Alpine 22

6. Alfa Romeo 15

7. Haas 13

8. Alpha Tauri 10

9. Williams 1











© RIPRODUZIONE RISERVATA