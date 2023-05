Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori, Gp Monaco a Montecarlo (oggi 28 maggio 2023)

CLASSIFICA FORMULA 1: VERSO IL GP MONACO 2023 MONTECARLO

La classifica di Formula 1 riparte dal sesto appuntamento della stagione, che è cambiato: domenica 28 maggio si corre il celebre Gp Monaco 2023, ma sul tracciato di Montecarlo si arriva dalla cancellazione del Gp Emilia Romagna. A Imola si sarebbe dovuto gareggiare settimana scorsa; in realtà sappiamo bene quali avversità stia vivendo la zona, così si è deciso di non gareggiare e il Gran Premio in questione presumibilmente non verrà recuperato, diminuendo in questo modo il numero di gare che nel corso dell’anno diventeranno 22.

Qui parliamo della classifica di Formula 1: entrando nel Gp Monaco 2023 la Red Bull continua a dominare in lungo e in largo. Max Verstappen comanda la classifica piloti con 119 punti e 14 lunghezze di vantaggio sul compagno di squadra Sergio Pérez, le lattine volanti nel Mondiale costruttori sono già a +122 sulla Aston Martin e questo significa che in media rifilano 24,4 punti a Gran Premio alla migliore delle avversarie, davvero un’enormità. Poi bisogna parlare di una Ferrari che ancora non ha fatto il salto di qualità, e di tanto altro ancora.

CLASSIFICA FORMULA 1: SITUAZIONE E CONTESTO

Avvicinandoci al Gp Monaco 2023, possiamo dunque riportare che la classifica di Formula 1 ancora una volta pende dalla parte di un Max Verstappen che nelle gare lunghe è stato in grado di centrare tre vittorie e due secondi posti, mentre nella Sprint Race in Azerbaijan è comunque salito sul podio con la terza posizione. Pérez è un degno compagno di squadra, i cui risultati per il momento ci dicono che non si sta piegando all’obbligo di essere seconda guida: il messicano se la gioca ampiamente, per adesso abbiamo una bella rivalità ma con la sensazione che Verstappen abbia sempre qualcosa in più.

Resiste il grande Fernando Alonso che, finalmente supportato da una monoposto degna di questo nome, continua a infilare podi: certo arrivando sempre terzo alle spalle delle due Red Bull il titolo Mondiale non arriverà, ma intanto è bello vederlo nei primi tre nella classifica di Formula 1. La Ferrari per il momento sta affondando, dovendo anche recuperare su Mercedes nella classifica costruttori; qualche aggiustamento dovrebbe esserci, dunque vedremo se la rossa potrà eventualmente dire la sua nel Gp Monaco 2023 a Montecarlo.

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 119

2. Sergio Pérez (Red Bull) 105

3. Fernando Alonso (Aston Martin) 75

4. Lewis Hamilton (Mercedes) 56

5. Carlos Sainz (Ferrari) 44

6. George Russell (Mercedes) 40

7. Charles Leclerc (Ferrari) 34

8. Lance Stroll (Aston Martin) 27

9. Lando Norris (McLaren) 10

10. Pierre Gasly (Alpine) 8

11. Nico Hulkenberg (Haas) 6

12. Esteban Ocon (Alpine) 6

13. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 4

14. Oscar Piastri (McLaren) 4

15. Guanyou Zhou (Alfa Romeo) 2

16. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 2

17. Kevin Magnussen (Haas) 2

18. Alexander Albon (Williams) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Red Bull 224

2. Aston Martin 102

3. Mercedes 96

4. Ferrari 78

5. McLaren 14

6. Alpine 14

7. Haas 8

8. Alfa Romeo 6

9. Alpha Tauri 2

10. Williams 1











