Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori in vista del Gp Brasile 2021

CLASSIFICA FORMULA 1: ANCHE OGGI VERRANNO ASSEGNATI PUNTI!

Alla vigilia del Gran premio del Brasile 2021 dobbiamo certo dare spazio alla classifica della Formula 1 per il mondiale piloti e costruttori, che pure vivrà una giornata importante già oggi, sabato 13 novembre 2021. Come già annunciato, per il fine settimana di gara a Interlagos, tappa numero 19 del mondiale, la Fia ha reintrodotto il format della gara sprint, già visto a Silverstone e a Monza, in stagione: di conseguenza, come gli appassionati già sanno, ecco che già oggi verranno messi in palio i primi punti validi per le due graduatorie. Da regolamento infatti la gara sprint che ci farà compagnia dalle ore 20.30, secondo il fuso orario italiano, non solo disegnerà la griglia di partenza per la gara di domani ma pure distribuirà, pochi, punti validi per la classifica della Formula 1.

Che se non nell’immediato, potrebbero a fine stagione, rivelarsi decisivi per l’assegnazione del titolo mondiale, lotta che pure vede ancora impegnati i un lotta furiosa Max Verstappen e Lewis Hamilton. Dopo la prova messicana, l’alfiere della Redbull non solo è leader di questa speciale graduatoria, ma pure ha un vantaggio di 19 lunghezze sul campione inglese, che dunque farà di tutto per recuperare più terreno possibile. Pure i due non sono i soli protagonisti della classifica della Formula 1, benché pure gli unici in grado di competere per il titolo: dietro nella top ten pure troviamo, ansiosi di fare bene a Interlagos, anche i “colleghi” Bottas e Perez, con 185 e 165 punti a testa, seguiti da Norris, come pure dalle Ferrari di Leclerc e Sainz rispettivamente a quota 138 e 130.5 punti, con dietro Ricciardo, Gasly e Alonso.

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE COSTRUTTORI

Se i pochi punti mesi in palio nella sprint race del Gp del Brasile 2021 potrebbero cambiare poco le cose nella classifica della Formula 1 per il mondiale piloti, almeno nell’immediato, visti i distacchi, ecco che questi potrebbero diventare già oggi determinanti tra i costruttori, e già in vetta. Ecco infatti che anche a Interlagos è duello serrato Mercedes-Redbull per il titolo dei team, con la casa anglotedesca prima ma con 478.5 punti e dunque un solo punto di vantaggio sulla scuderia austriaca, trainata da un eccezionale Verstappen nelle ultime prove.

Pure alle spalle dei due team, ancora una volta sono lontani gli altri rivali nella classifica della Formula 1: la Ferrari è terza ma con 268.5 punti e dunque 13,5 di vantaggio sulla McLaren, appena dietro. Dietro però è lotta serrata per il quinto posto della speciale graduatoria tra Alpine e Alphatauri, entrambe e quota 106 punti alla vigilia di questo fine settimana a San Paolo. Ben dietro poi al settimo gradino della classifica l’Aston Martin di Vettel con solo 68 punti e comunque 45 in più della Williams, ancora dietro: in fondo anche Alfa Romeo e Haas, con quest’ultima ferma a quota 0 punti.

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 312,5

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 293,5

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 185

4. Sergio Pérez (Red Bull) 165

5. Lando Norris (McLaren) 150

6. Charles Leclerc (Ferrari) 138

7. Carlos Sainz (Ferrari) 130,5

8. Daniel Ricciardo (McLaren) 105

9. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 86

10. Fernando Alonso (Alpine) 60

11. Esteban Ocon (Alpine) 46

12. Sebastian Vettel (Aston Martin) 42

13. Lance Stroll (Aston Martin) 26

14. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 20

15. George Russell (Williams) 16

16. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 10

17. Nicholas Latifi (Williams) 7

18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Mercedes 478,5

2. Red Bull 477,5

3. Ferrari 268,5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. Alpha Tauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11



