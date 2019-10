Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori in vista del Gp del Giappone 2019

Alla vigilia del Gp del Giappone 2019 di questa mattina certo dobbiamo subito controllare che sta accadendo nella classifica della formula 1 riservata al mondiale piloti come ai costruttori. Di fatto con la tappa di Suzuka ci avviciniamo al gran finale di questa stagione e gli appassionati sono ovviamente impazienti di scoprire se anche quest’anno Lewis Hamilton sarà incoronato campione del mondo. in effetti il pilota inglese, dopo pure la vittoria in Russia, è ben vicino al suo sesto titolo iridato, ma la matematica non è ancora a suo completo favore. In graduatoria per i piloti vediamo infatti bene che il britannico è si in vetta con 322 punti ma dietro trova ancora il suo compagno di squadra nella Mercedes Valtteri Bottas, con ben 249 punti a tabella. Prima del Gp del Giappone 2019 poi la classifica della formula 1 vede al terzo gradino del podio il ferrarista Charles Leclerc con 215 punti e quindi tre in più su Max Verstappen in Red bull: chiude la top five la rossa di Sebastian Vettel, che ora registra 194 punti.

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE COSTRUTTORI

Non è poi certo una novità che anche alla vigilia della prova di Suzuka, nella classifica della Formula 1 riservata ai costruttori, il leader incontrastato è sempre la Mercedes. La casa delle Frecce d’argento, pur avendo subito un certo contraccolpo nelle ultime prove del mondiale è sempre in prima posizione, con pure ben 571 punti quindi pure un gap esagerato con la Ferrari, che pur in netta ripresa, fino ad oggi ha accumulato 409 punti. Terza forza di questo mondiale di F1 è quindi sempre la Red bull, che con Verstappen ha segnato 311 punti prima del Gp del Giappone 2019. Completano poi la classifica della Formula 1 per il mondiale piloti di fila McLaren, Renault, Toro Rosso, alfa Romeo, Haas e Williams, questa con un solo punto.

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. L Hamilton 322

2. V Bottas 249

3. C Leclerc 215

4. M Verstappen 212

5. S Vettel 194

6. P Gasly 69

7. C Sainz 66

8. A Albon 52

9. L Norris 35

10. D Ricciardo 34

11. N Hulkenberg 34

13. D Kvyat 33

14, S Perez 33

15. K Raikkonen 31

16. L Stroll 19

17. K Magnussen 18

18. R Grosjean 8

19. A Giovinazzi 4

20. R Kubica 1

21. G Russell 0

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Mercedes 571

2. Ferrari 409

3. Red Bull 311

4. McLaren 101

5. Renault 68

6. Toro Rosso 55

7. Racing Point 52

8. Alfa Romeo 35

9. Haas 28

10. Williams 1



