Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori in vista del Gp di Turchia 2020

CLASSIFICA FORMULA 1: HAMILTON VICINO AL 7^ TITOLO

La classifica della Formula 1 alla vigilia del Gran premio di Turchia 2020 ci rivela un Lewis Hamilton pronto a scrivere la storia di questo sport. Il pilota britannico è infatti sempre più vicino a ottenere il suo settimo titolo iridato e proprio sull’asfalto di Istanbul potrebbe riscrivere i record della Formula 1. Dopo pure il successo rimediato al Gp dell’Emilia Romagna il britannico della Mercedes è sempre più leader della classifica della Formula 1 per il mondiale piloti: sono suoi ben 282 punti messi da parte alla vigilia della prova turca, la quattordicesima di questa stranissima stagione 2020. Non solo: prima del Gp di Turchia 2020 pure Hamilton ha un vantaggio abissale dai primi rivali, anzi dall’unico vero avversario occorsi in stagione ovvero il compagno di squadra Valtteri Bottas, che avrebbe da recuperare 85 punti. Se in classifica il finlandese poi appare lontano dalla vetta, gli altri piloti sono ancor più distanti: basti pensare che al terzo gradino troviamo Max Verstappen, che per con la Red Bull ha finora messo da parte 162 punti e troppe occasioni sprecate. Proseguendo nella classifica della Formula 1 ecco poi Daniel Ricciardo, che lascerà una Renault che ha fatto crescere esponenzialmente per accasarsi alla McLaren: l’australiano si deve difendere da un Charles Leclerc che vola rispetto al compagno in Ferrari Sebastian Vettel, lontanissimo e ormai poco competitivo anche solo per entrare in zona punti. Chiudono la lista dei top ten poi Sergio Perez, Lando Norris, Carlos Sainz, Alexander Albon e Pierre Gasly, con il francese dell’Alpha Tauri che ha “solo” 63 punti ma anche una gara vinta (a Monza) ed è stato autore di ottime prove.

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE COSTRUTTORI

Se dunque sulla carta il titolo piloti pare già saldamente nelle mani di Lewis Hamilton, ecco che pure nella classifica della Formula 1 riservata ai costruttori verdetti sono già stati decisi. Alla vigilia della 14^ prova del mondiale, l’atteso Gran premio di Turchia 2020, ecco che la Mercedes ha già trovato il titolo di Campione del mondo della Formula 1, il settimo della sua storia. La scuderia anglo tedesca è infatti da tempo leader incontrastata della speciale graduatoria, e pure si presenta sull’asfalto di Istanbul con ben 479 punti messi a tabella. Non solo: il vantaggio del frecce d’argento nella classifica è immenso. Sono ben 253 i punti che separano la Mercedes dalla prima rivale, la Redbull, che pure ha fatto di tutto per poter competere, in pista come in classifica. Ci paiono poi distanti anni luce le altre scuderie: terza forza del campionato della Formula 1 è la Renault che però ha messo da parte 135 punti finora, con McLaren e Racing Point subito dietro, entrambe a quota 134 punti. Solo sesta la Ferrari di Binotto, che ha messo assieme 103 punti: chiudono la lista invece Alphatauri, Alfa Romeo, Haas e Williams, questa ancora con zero punti nel paniere.

MONDIALE PILOTI

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 282

2. Valtteri Bottas (Mercedes) 197

3. Max Verstappen (Red Bull) 162

4. Daniel Ricciardo (Renault) 95

5. Charles Leclerc (Ferrari) 85

6. Sergio Pérez (Racing Point) 82

7. Lando Norris (McLaren) 69

8. Carlos Sainz (McLaren) 65

9. Alexander Albon (Red Bull) 64

10. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 63

11. Lance Stroll (Racing Point) 57

12. Esteban Ocon (Renault) 40

13. Daniil Kvyat (Alpha Tauri) 26

14. Sebastian Vettel (Ferrari) 18

15. Nico Hulkenberg (Racing Point) 10

16. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 4

16. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 4

18. Romain Grosjean (Haas) 2

19. Kevin Magnussen (Haas) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Mercedes 479

2. Red Bull 226

3. Renault 139

4. Racing Point (-15) 134

5. McLaren 130

6. Ferrari 103

7. Alpha Tauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3





