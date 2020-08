Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori per il Gp 70° anniversario

Siamo alla vigilia di un nuovo appuntamento del mondiale 2020: tra poche ore infatti prenderà il via il Gran Premio del 70° anniversario a Silverstone e occorre subito controllare anche alla classifica della Formula 1 per il Mondiale piloti come per quello costruttori. Chi sono oggi gli uomini da tenere d’occhio in questo secondo appuntamento sullo storico tracciato britannico? La risposta, alla vigilia della quinta gara della stagione 2020 è quasi scontata: anche alla vigilia del secondo gp inglese infatti la star e leader assoluto della classifica della formula 1 per il mondiale piloti è il padrone di casa Lewis Hamilton. Il campione del mondo in carica poi solo la settimana scorsa ha avuto occasione di incrementare maggiormente il suo vantaggio, grazie alla rocambolesca vittoria ottenuta su tre ruote, volando a quota 88 punti e dunque a + 30 dal primo rivale e compagno di squadra in Mercedes Valtteri Bottas, che invece aveva fatto suo il trionfo al primo gp della stagione. Completa il podio, di poco lontano Max Verstappen, che con 52 farà di tutto, già oggi, per dare fastidio ai due giganti della Frecce nere. Proseguendo nella classifica della Formula 1 per il mondiale piloti troviamo poi di fila Norris della McLaren e Leclerc della Ferrari, con Albon, Perez, Stroll, Ricciardo e Sainz nella top dieci: ancora distante la rossa di Vettel, solo 13^ con 10 punti.

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE COSTRUTTORI

Con in vetta alla classifica della Formula 1 i due piloti Mercedes, ecco che naturalmente nella parte della graduatoria riservata al mondiale costruttori, è chiaramente la scuderia anglotedesca a dominare a man basse. Anche quest’anno le vetture di Toto Wolff si stanno dimostrando le più veloce e performanti, capaci di risultati e prestazioni straordinarie, che pure sono attese anche oggi pomeriggio a Silverstone per il Gp del 70° anniversario. Tornando alla graduatoria vediamo infatti che alla vigilia della seconda prova del mondiale, la vetta è delle Mercedes, ferme a quota 146 punti: molto distanti invece tutti gli altri avversari. Nella classifica infatti occupa il secondo posto max con solo 78 punti e dunque a -68 la Redbull, con a podio la McLaren, forte di 51 punti messi da parte. Chiudono al momento la top five Ferrari e Racing Point, che hanno ottenuto finora rispettivamente 43 e 42 punti.

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 88

2. Valtteri Bottas (Mercedes) 58

3. Max Verstappen (Red Bull) 52

4. Lando Norris (McLaren) 36

5. Charles Leclerc (Ferrari) 33

6. Alexander Albon (Red Bull) 26

7. Sergio Perez (McLaren) 22

8. Daniel Ricciardo (Renault) 20

9. Lance Stroll (Racing Point) 20

10. Carlos Sainz (McLaren) 15

11. Esteban Ocon (Renault) 12

12. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 12

13. Sebastian Vettel (Ferrari) 10

14. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 2

15. Kevin Magnussen (Haas) 1

16. Daniil Kvyat (Alpha Tauri) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Mercedes 146

2. Red Bull 78

3. McLaren 51

4. Ferrari 43

5. Racing Point 42

6. Renault 32

7. Alpha Tauri 13

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

© RIPRODUZIONE RISERVATA