Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori verso il Gp Abu Dhabi 2022

CLASSIFICA FORMULA 1: GRAN FINALE CON IL GP ABU DHABI 2022

La classifica di Formula 1 ci conduce per mano verso il gran finale: domenica 20 novembre è previsto il Gp Abu Dhabi 2022, ultimo appuntamento di una stagione lunghissima che ha già espresso i suoi verdetti più importanti, ovvero Max Verstappen e la Red Bull che si sono confermati campioni del mondo. Tuttavia la classifica di Formula 1 deve ancora consegnarci qualche decisione: per esempio è vivissimo il duello per il secondo posto nel Mondiale piloti tra Charles Leclerc e Sergio Pérez, entrambi a quota 290 punti (il monegasco è in vantaggio per il numero di vittorie) e quello nel Mondiale costruttori, dove Mercedes tallona Ferrari.

Nel Gran Premio del Brasile le frecce d’argento hanno dominato Sprint Race e gara: dunque la Mercedes si è riavvicinata alla Ferrari e adesso ha 19 punti da recuperare. In singola gara: non sarà certo facile per George Russell e Lewis Hamilton ma comunque una possibilità c’è, soprattutto se il trend dovesse essere quello già visto nel corso dell’ultimo weekend in cui appunto la rossa è sostanzialmente naufragata. Non ci resta allora che osservare da più vicino la situazione, e dunque addentriamoci ancor più nei meandri della classifica di Formula 1 aspettando che si corra il Gp Abu Dhabi 2022 per chiudere la stagione…

CLASSIFICA FORMULA 1: SITUAZIONE E CONTESTO

Nella classifica di Formula 1 i duelli non mancano: quello per il secondo posto al momento premia Leclerc che ha vinto 3 gare contro le 2 di Pérez, il che è determinante visto che l’unico modo che il messicano ha per scavalcare il monegasco è quello di fare più punti. Situazione che si può facilmente verificare, così come non è peregrino pensare che la Mercedes possa strappare il secondo posto nei costruttori alla Ferrari; qui però perché la cosa si verifichi dovremmo avere una scuderia di Woking sostanzialmente dominante e una rossa invece semi-disastrosa, staremo a vedere ma certamente in Ferrari le cose dovranno funzionare.

A parte i primi posti della classifica Formula 1, sarebbe bellissimo il duello tra Russell e Hamilton per la supremazia in casa Mercedes e il quarto posto nel Mondiale, qui però la distanza di sicurezza esiste (25 punti) dunque Hamilton per arrivare quarto dovrebbe vincere la gara e sperare che il compagno di squadra non vada a punti. Ancora, Esteban Ocon difende 5 lunghezze di vantaggio da Fernando Alonso, che in Brasile si è rifatto sotto: tra i due piloti Alpine non è mai corso ottimo sangue, per il veterano spagnolo sarebbe certamente un bel modo per salutare la scuderia e passare poi alla Aston Martin, che oggi registrerà (come tutto il paddock) l’ultima gara di Sebastian Vettel valevole per la classifica di Formula 1.

CLASSIFICA FORMULA 1: GP ABU DHABI 2022

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 429

2. Charles Leclerc (Ferrari) 290

3. Sergio Pérez (Red Bull) 290

4. George Russell (Mercedes) 265

5. Lewis Hamilton (Mercedes) 240

6. Carlos Sainz (Ferrari) 234

7. Lando Norris (McLaren) 113

8. Esteban Ocon (Alpine) 86

9. Fernando Alonso (Alpine) 81

10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 49

11. Sebastian Vettel (Aston Martin) 36

12. Daniel Ricciardo (McLaren) 35

13. Kevin Magnussen (Haas) 25

14. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 23

15. Lance Stroll (Aston Martin) 14

16. Mick Schumacher (Haas) 12

17. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 12

18. Zhou Guanyou (Alfa Romeo) 6

19. Alexander Albon (Williams) 4

20. Nicholas Latifi (Williams) 2

21. Nyck De Vries (Williams) 2

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Red Bull 719

2. Ferrari 524

3. Mercedes 505

4. Alpine 167

5. McLaren 148

6. Alfa Romeo 55

7. Aston Martin 50

8. Haas 37

9. Alpha Tauri 35

10. Williams 8











