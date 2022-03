Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Arabia Saudita 2022

CLASSIFICA FORMULA 1: DOMINIO FERRARI?

La classifica Formula 1 come cambierà dopo il GP Arabia Saudita 2022 che è in programma oggi a Gedda? Fra qualche ora avremo la risposta, che è attesa da tutti perché la Ferrari ha iniziato la nuova stagione andando oltre ogni immaginazione grazie alla doppietta firmata da Charles Leclerc e Carlos Sainz in Bahrain, in un weekend nel quale il pilota monegasco della Ferrari si è preso pure la pole position e il giro più veloce in gara, un dominio totale che naturalmente esalta Maranello sia nella classifica Piloti di Formula 1 sia in quella dei Costruttori.

Charles Leclerc è dunque naturalmente al primo posto nella classifica del Mondiale Piloti di Formula 1 con 26 punti, considerato pure il punto aggiuntivo per l’autore del giro più veloce in gara, davanti al compagno di scuderia Carlos Sainz che è secondo con 18 punti. Il primo rivale è Lewis Hamilton con il terzo posto a quota 15 punti grazie al fatto che la Mercedes è stata almeno solida e ha sfruttato le disgrazie della Red Bull, però anche Stoccarda ha tanto da recuperare, dal momento che in Bahrain non ha mai fatto paura alla Ferrari, né sul giro secco né in gara.

CLASSIFICA FORMULA 1: NEL MONDIALE COSTRUTTORI

Logica conseguenza di quanto detto finora, la classifica Formula 1 naturalmente esalta la Ferrari dopo il primo Gran Premio stagionale anche per quanto riguarda il Mondiale Costruttori, dove il Cavallino Rampante guida con la bellezza di 44 punti, che è il massimo possibile in un weekend di gara (tranne quelli in cui saranno in programma le Sprint Race). Tanto per fare un rapido confronto con il passato, basterebbe dire che siamo già ad un terzo dei punti conquistati dalla Ferrari nell’intero Mondiale 2020, non ci sono parole che potrebbero descrivere meglio questo salto di qualità.

La Mercedes occupa naturalmente il secondo posto con 27 punti grazie al terzo posto del citato Lewis Hamilton e al quarto del debuttante George Russell, che penserà di essere arrivato a Stoccarda nell’anno sbagliato. Le Frecce d’Argento devono infatti inseguire, anche se stanno meglio di una Red Bull umiliata dal doppio ritiro di Max Verstappen e Sergio Perez in Bahrain, un disastro totale in termini di affidabilità che logicamente lascia ancora fermi a quota zero sia i due piloti sia l’intera scuderia nella classifica Costruttori di Formula 1.

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Charles Leclerc (Ferrari) 26

2. Carlos Sainz (Ferrari) 18

3. Lewis Hamilton (Mercedes) 15

4. George Russell (Mercedes) 12

5. Kevin Magnussen (Haas) 10

6. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 8

7. Esteban Ocon (Alpine) 6

8. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 4

9. Fernando Alonso (Alpine) 2

10. Guanyou Zhou (Alfa Romeo) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Ferrari 44

2. Mercedes 27

3. Haas 10

4. Alfa Romeo 9

5. Alpine 8

6. Alhpa Tauri 4











