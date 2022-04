Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori verso il GP Australia 2022

CLASSIFICA FORMULA 1: ANCORA FESTA FERRARI?

La classifica Formula 1 come cambierà dopo il GP Australia 2022 che è in programma oggi a Melbourne? Fra qualche ora avremo la risposta, che è attesa da tutti perché la Ferrari ha iniziato la nuova stagione andando oltre ogni immaginazione grazie alla doppietta firmata da Charles Leclerc e Carlos Sainz in Bahrain, poi ha portato entrambi i piloti sul podio anche in Arabia Saudita pur se in questo caso la vittoria è andata al redivivo Max Verstappen davanti a Leclerc e Sainz. Comunque, i numeri parlano di un dominio totale che naturalmente esalta Maranello sia nella classifica Piloti di Formula 1 sia in quella dei Costruttori.

Diretta Formula 1/ Streaming video e Gara live: vincitore e podio (GP Australia 2022)

Charles Leclerc è dunque chiaramente al primo posto nella classifica del Mondiale Piloti di Formula 1 con 45 punti, considerato pure il punto aggiuntivo per l’autore del giro più veloce in gara che è stato del monegasco sia in Bahrain sia a Gedda, davanti al compagno di scuderia Carlos Sainz che è secondo con 33 punti. Il primo rivale è proprio Max Verstappen con il terzo posto a quota 25 punti grazie al successo arabo, ma pesa naturalmente lo “zero” nella gara d’apertura, che lo pone di conseguenza a 20 lunghezze di ritardo dal leader Charles Leclerc e davanti di un soffio a George Russell, quarto con 22 punti e davanti al compagno Lewis Hamilton, quinto con 16 punti.

Griglia di partenza Formula 1/ Gp d'Australia: pole Leclerc, penalità Albon e Stroll

CLASSIFICA FORMULA 1: NEL MONDIALE COSTRUTTORI

Logica conseguenza di quanto detto finora, la classifica Formula 1 naturalmente esalta la Ferrari dopo i primi due Gran Premi stagionali anche per quanto riguarda il Mondiale Costruttori, dove il Cavallino Rampante guida con la bellezza di 78 punti, sfiorando il massimo possibile in due corse, che è di 88 punti. Questo ci dice il valore di una Ferrari che si è presa quattro podi su quattro e si è dimostrata competitiva sotto ogni punto di vista – anche il doppio giro veloce non è un dettaglio e sono 2 punti in più per Leclerc e la scuderia.

Diretta Formula 1/ Streaming video e qualifiche live: pole position di Leclerc!

La Mercedes occupa il secondo posto con 38 punti grazie soprattutto ai piazzamenti del Bahrain approfittando del doppio ritiro della Red Bull, che però poi in Arabia Saudita è tornata molto forte e troviamo infatti al terzo posto con 37 punti, tutti conquistati a Gedda da Max Verstappen e da un Sergio Perez obiettivamente pure sfortunato in gara. La classifica Costruttori di Formula 1 ci direbbe dunque che Mercedes e Red Bull si equivalgono, in realtà in pista non è stato così ma logicamente l’affidabilità è un aspetto importante e in Bahrain per la Red Bull fu in tal senso un flop terrificante.

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Charles Leclerc (Ferrari) 45

2. Carlos Sainz (Ferrari) 33

3. Max Verstappen (Red Bull) 25

4. George Russell (Mercedes) 22

5. Lewis Hamilton (Mercedes) 16

6. Esteban Ocon (Alpine) 14

7. Sergio Perez (Red Bull) 12

8. Kevin Magnussen (Haas) 12

9. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 8

10. Lando Norris (McLaren) 6

11. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 4

12. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 4

13. Fernando Alonso (Alpine) 2

14. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Ferrari 78

2. Mercedes 38

3. Red Bull 37

4. Alpine 16

5. Haas 12

6. Alfa Romeo 9

7. AlphaTauri 8

8. McLaren 6

© RIPRODUZIONE RISERVATA