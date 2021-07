Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori verso il Gp Austria 2021

CLASSIFICA FORMULA 1: VERSO IL GP AUSTRIA 2021

La classifica di Formula 1 ci avvicina al Gp Austria 2021: si corre domenica 4 luglio e, a sette giorni di distanza dalla gara della Stiria, saremo ancora sul circuito del Red Bull Ring, dunque con premesse molto simili a quelle che abbiamo vissuto nell’ultimo Gran Premio. Si arriva all’appuntamento con Max Verstappen sempre più leader: l’olandese ha trionfato su quella che è la pista di casa Red Bull, ha replicato il trionfo che era arrivato a Le Castellet e in questo modo ha messo 18 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, che in questo momento non riesce a tenere il passo del suo avversario e rischia seriamente di abdicare dal trono, dovendo rinunciare a staccare Michael Schumacher con quello che sarebbe l’ottavo titolo.

Il Mondiale piloti dunque è saldamente nelle mani di Verstappen, almeno per quello che si sta vedendo e per la tendenza che le cose stanno prendendo; certamente il distacco nella classifica di Formula 1 non è ancora tale da far pensare che l’olandese abbia già il titolo in tasca, anzi già nel Gp Austria 2021 Hamilton potrebbe tecnicamente operare il sorpasso e intanto si difende come può, per esempio con i punti dei giri veloci. Alle spalle Sergio Pérez mantiene il vantaggio sul sorprendente Lando Norris, mentre Valtteri Bottas ha recuperato una posizione al comunque positivo Charles Leclerc.

CLASSIFICA FORMULA 1: SOGNO RED BULL

La classifica di Formula 1 avvicinandoci al Gp Austria 2021 è interessante anche per quanto riguarda il Mondiale costruttori: infatti la Red Bull si trova al comando e ha guadagnato 3 punti anche settimana scorsa, lasciandosi alle spalle la Mercedes. Le frecce d’argento avevano iniziato il loro dominio in Formula 1 nel 2014, spezzando quello della stessa Red Bull; ora potrebbe succedere il contrario perché le Lattine Volanti stanno davvero dimostrando che, almeno in questo momento della stagione, sono superiori agli avversari e possono piazzare il colpo grosso, soprattutto se il già citato Pérez riuscirà a rimanere davanti a un Bottas che ha perso molto smalto rispetto a qualche stagione fa. Per il resto, è molto interessante anche la lotta al terzo posto nella classifica di Formula 1: il gradino più basso del podio è attualmente occupato dalla McLaren ma la Ferrari ha battuto un colpo sette giorni fa, piazzando i due piloti al sesto e settimo posto e dimostrando che in qualche modo possono provare a rendere meno amara la loro stagione. Per il resto, la classifica di Formula 1 non offre troppi spunti nei costruttori, anche se la Aston Martin sembra essere in crescita e così anche la Alpine, ma più che altro grazie all’esperienza di un Fernando Alonso che sta risalendo la corrente.

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 156

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 138

3. Sergio Pérez (Red Bull) 96

4. Lando Norris (McLaren) 86

5. Valtteri Bottas (Mercedes) 74

6. Charles Leclerc (Ferrari) 58

7. Carlos Sainz (Ferrari) 50

8. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 37

9. Daniel Ricciardo (McLaren) 34

10. Sebastian Vettel (Aston Martin) 30

11. Fernando Alonso (Alpine) 19

12. Lance Stroll (Aston Martin) 14

13. Esteban Ocon (Alpine) 12

14. Yuki Tsuonda (Alpha Tauri) 9

15. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 1

16. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Red Bull 252

2. Mercedes 212

3. McLaren 120

4. Ferrari 108

5. Alpha Tauri 46

6. Aston Martin 44

7. Alpine 31

8. Alfa Romeo 2

