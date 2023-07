CLASSIFICA FORMULA 1/ Verstappen domina anche i podi, Mondiale piloti costruttori (Gp Austria 2023 1 luglio)

CLASSIFICA FORMULA 1: I PODI

Parlando della classifica Formula 1 mentre ci avviciniamo al Gp Austria 2023, possiamo soffermarci sul numero di podi che i piloti hanno messo insieme nelle prime gare del Mondiale, escludendo per un momento la Sprint Race che fa storia a sé. Naturalmente anche qui la Red Bull gioca la parte del leone: per Max Verstappen i podi sono otto – vale a dire in tutte le gare – con sei vittorie e due secondi posti, l’olandese non è mai andato oltre la seconda posizione e questo è un risultato pazzesco. Molto bene anche Sergio Pérez con la seconda Red Bull: per il messicano due vittorie e due secondi posti, un totale di quattro podi.

Ne ha ben sei Fernando Alonso, due volte alla piazza d’onore e in quattro occasioni terzo; poi tre podi per Lewis Hamilton, secondo in due Gran Premi e terzo in un altro; uno a testa, e riguarda sempre la terza posizione, George Russell, Charles Leclerc e Esteban Ocon. Dunque, nella classifica Formula 1 notiamo che i piloti capaci di salire sul podio sono stati soltanto sette, e che almeno in seconda posizione sono arrivati in quattro: anche questo gioca a favore della Red Bull, ma soprattutto ci dice dello scarso livellamento tra le scuderie… (agg. di Claudio Franceschini)

VERSTAPPEN IN FUGA!

Anche per il Gp Austria 2023, che si corre sul Red Bull Ring a Spielberg, la classifica Formula 1 inizia a farci compagnia con un giorno di anticipo: si parla infatti di sabato 1 luglio, perché in questo Gran Premio è prevista la Sprint Race che sarà la seconda della stagione, dopo quella andata in scena in Azerbaijan. Dunque la classifica Formula 1 si sdoppia: come sappiamo la Sprint Race premia i primi nove piloti sul traguardo e al vincitore ne spettano 8 (poi uno in meno man mano che si scende nella graduatoria), la domenica invece sarà la canonica Top Ten con 25 punti al primo, 18 al secondo, 15 al terzo, 12 al quarto, 10 al quinto, 8 al sesto, 6 al settimo, 4 all’ottavo, 2 al nono e uno al decimo, con punto addizionale a chi avrà centrato il giro veloce ma solo se sia nella Top Ten al traguardo.

La classifica Formula 1 che ci introduce al Gp Austria 2023 parla chiaro: con quattro vittorie consecutive, l’ultima timbrata in Canada, Max Verstappen ha preso il largo e comanda con 69 punti di vantaggio sul compagno di Red Bull Sergio Pérez. Siamo allora già vicini a quella che sarebbe un’altra doppietta, perché naturalmente anche la scuderia campione del mondo in carica sta volando; nei costruttori però è molto bella la lotta tra Mercedes e Aston Martin per il secondo posto, 13 punti di differenza con la Ferrari che vuole provare a inserirsi nella corsa, ma per il momento deve ancora accettare di essere indietro e di non aver ancora trovato la perfetta quadratura del cerchio.

CLASSIFICA FORMULA 1: SITUAZIONE E CONTESTO

Nella classifica Formula 1 che precede la Sprint Race del Gp Austria 2023, se non altro, la Ferrari qualche passo avanti lo ha fatto: Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno guadagnato terreno su George Russell, che a differenza dello scorso anno sta prendendo la paga nei confronti di un Lewis Hamilton tornato a ruggire ma che, almeno per il momento, non è ancora riuscito a tornare alla vittoria. Certo, avere la meglio sulla Red Bull quest’anno è particolarmente complicato: possiamo dire impossibile, perché finora nelle otto gare disputate – e possiamo aggiungere la Sprint Race di Baku – sono state solo le Lattine Volanti a ottenere il primo posto, con Max Verstappen che con la vittoria di Montréal ha eguagliato i 41 trionfi di una leggenda come Ayrton Senna.

I campioni del mondo quindi stanno lasciando le briciole alla concorrenza; Fernando Alonso però può concretamente giocarsi la seconda posizione con un Sergio Pérez che ultimamente è calato, e anche il già citato Hamilton ha le sue carte da buttare sul tavolo perché la Mercedes sta comunque funzionando. La Ferrari invece è parecchio indietro: la classifica Formula 1 peraltro ci dice che oggi Carlos Sainz sarebbe il primo pilota della rossa avendo 14 punti di vantaggio su Leclerc, in realtà però non ci si sta giocando un titolo mondiale e dunque Fréderic Vasseur potrebbe lasciare le cose come sono, provando a stimolare una competizione interna che, chissà, potrebbe anche migliorare i risultati a Maranello. Staremo a vedere…

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 195

2. Sergio Pérez (Red Bull) 126

3. Fernando Alonso (Aston Martin) 117

4. Lewis Hamilton (Mercedes) 102

5. Carlos Sainz (Ferrari) 68

6. George Russell (Mercedes) 65

7. Charles Leclerc (Ferrari) 54

8. Lance Stroll (Aston Martin) 37

9. Esteban Ocon (Alpine) 29

10. Pierre Gasly (Alpine) 15

11. Lando Norris (McLaren) 12

12. Alexander Albon (Williams) 7

13. Nico Hulkenberg (Haas) 6

14. Oscar Piastri (McLaren) 5

15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 5

16. Guanyou Zhou (Alfa Romeo) 4

17. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 2

18. Kevin Magnussen (Haas) 2

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Red Bull 321

2. Mercedes 167

3. Aston Martin 154

4. Ferrari 122

5. Alpine 44

6. McLaren 17

7. Alfa Romeo 9

8. Haas 8

9. Williams 7

10. Alpha Tauri 2











