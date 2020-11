Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Bahrain 2020

Il 2020 è stato un anno rivoluzionario sotto moltissimi aspetti, spesso purtroppo anche drammatici, ma sicuramente non per la classifica Formula 1, che ha già consacrato con enorme anticipo Lewis Hamilton campione del Mondo tra i Piloti e la Mercedes per quanto riguarda il titolo Costruttori. Mancano ancora ben tre Gran Premi a cominciare dall’odierno Gp Bahrain 2020 sul circuito di Sakhir, ma la lotta resta aperta solo per le posizioni di rincalzo in entrambe le graduatorie. Parlando della classifica Formula 1 dunque per prima cosa va celebrato il settimo titolo iridato in carriera per Lewis Hamilton, che ha così eguagliato Michael Schumacher anche per quanto riguarda il primato in assoluto più prestigioso. Sono 307 i punti di Hamilton, il cui vantaggio è addirittura in tripla cifra anche nei confronti del compagno di squadra Valtteri Bottas, secondo nella classifica del Mondiale Piloti ma con “soli” 197 punti. Staremo dunque a vedere se Max Verstappen, attualmente terzo con 170 punti, potrà ambire al pur platonico titolo di vice-campione, mentre per il quarto posto c’è bagarre tra Sergio Perez, Charles Leclerc e Daniel Ricciardo, che finora hanno raccolto rispettivamente 100, 98 e 96 punti. In attesa di tempi migliori, il monegasco della Ferrari riuscirà almeno a stare davanti a piloti di scuderie che non siano Mercedes e Red Bull?

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE COSTRUTTORI

Quanto abbiamo detto finora sulla classifica Formula 1 rende evidentemente molto chiaro anche il discorso relativo al Mondiale Costruttori, a dir poco dominato dalla Mercedes con i suoi 504 punti. Qui davvero non si possono fare paragoni di alcun genere, perché la Red Bull è già lontanissima con il suo secondo posto a quota 240 punti, cioè meno della metà di Stoccarda, pagando caro alcuni passaggi a vuoto e soprattutto il rendimento di Alexander Albon, letteralmente stracciato da Bottas nel confronto dei secondi piloti. Potrebbe invece essere molto più interessante la battaglia per le posizioni che vanno dalla terza alla sesta piazza: ci sono in ballo l’onore ma anche tanti soldi, assegnati proprio in base ai piazzamenti nella graduatoria iridata. La Racing Point nonostante il -15 di penalizzazione occupa per ora il terzo gradino del podio a quota 154, ecco poi la McLaren quarta con 144 punti, la Renault quinta a quota 136 e infine la Ferrari sesta con 131 punti. Per Maranello resta un anno nero, ma i segnali di ripresa mostrati negli ultimi Gp fanno pensare che la Ferrari possa almeno ambire a chiudere con un piazzamento più degno della sua storia. Ci riuscirà?

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 307

2. Valtteri Bottas (Mercedes) 197

3. Max Verstappen (Red Bull) 170

4. Sergio Pérez (Racing Point) 100

5. Charles Leclerc (Ferrari) 98

6. Daniel Ricciardo (Renault) 96

7. Carlos Sainz (McLaren) 75

8. Lando Norris (McLaren) 73

9. Alexander Albon (Red Bull) 70

10. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 63

11. Lance Stroll (Racing Point) 59

12. Esteban Ocon (Renault) 40

13. Sebastian Vettel (Ferrari) 33

14. Daniil Kvyat (Alpha Tauri) 26

15. Nico Hulkenberg (Racing Point) 10

16. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 4

16. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 4

18. Romain Grosjean (Haas) 2

19. Kevin Magnussen (Haas) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Mercedes 504

2. Red Bull 240

3. Racing Point (-15) 154

4. McLaren 144

5. Renault 136

6. Ferrari 131

7. Alpha Tauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3



